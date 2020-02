Südkoreas Präsident Moon Jae In hat den raschen Anstieg von am neuartigen Coronavirus erkrankten Menschen als "ernsthafte Situation" bezeichnet. Er habe bei einem Treffen mit Premierminister Chung Sye Kyun dazu aufgerufen, "rasche und starke" Gegenmaßnahmen zu ergreifen, teilte Moons Büro mit. Die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention meldeten im Verlauf des Freitags 100 neue Erkrankungen. Nach 52 Fällen über Nacht seien bis zum Nachmittag (Ortszeit) 48 hinzugekommen. Damit stieg die Zahl der am Coronavirus erkrankten Menschen in Südkorea auf 204. Es ist der bisher größte bekannte Ausbruch außerhalb Chinas.



"Einen Monat nach dem Ausbruch treten wir in die Notfallphase ein", sagte Premier Chung in einer im Fernsehen übertragenen Mitteilung der Zentralregierung. Diese werde sich auf die südöstliche Region konzentrieren, um Engpässe bei Krankenbetten, medizinischem Personal und Ausrüstung abzuschwächen. "Unsere Bemühungen haben sich sich bisher darauf konzentriert, die Krankheit davon abzuhalten, ins Land zu kommen. Aber wir werden jetzt dazu übergehen, den Fokus darauf zu legen, dass die Krankheit sich nicht weiter in den lokalen Gemeinden ausbreitet."

Am Donnerstag hatten die Behörden den ersten Todesfall in Südkorea in Verbindung mit dem Virus Sars-CoV-2 gemeldet. Nach Berichten südkoreanischer Sender handelte es sich um einen 63-jährigen Mann, der wegen einer Lungenentzündung in einem Krankenhaus im südöstlichen Cheongdo behandelt wurde. Bei ihm sei das Virus nach dem Tod nachgewiesen worden.

Bürger von Deagu sollen zu Hause bleiben

Die Mehrzahl der Neuinfektionen wurden erneut in der südöstlichen Millionenstadt Daegu erfasst. Die Regierung erklärte inzwischen Daegu und Cheongdo zu speziellen Kontrollzonen. Dort soll unter anderem medizinisches Personal der Streitkräfte eingesetzt werden. Der Bürgermeister von Daegu forderte die Bevölkerung der 2,5-Millionen-Einwohner-Stadt auf, zu Hause zu bleiben und nach Möglichkeit auch drinnen Masken zu tragen.



In Daegu wurden die meisten Fälle mit Mitgliedern einer christlichen Sekte in Verbindung gebracht, die sich vermutlich während des Besuchs von Gottesdiensten bei einer infizierten Person angesteckt haben. Die Kirche Shincheonji teilte mit, sie habe alle ihre 74 Gotteshäuser im Land geschlossen und Gläubige gebeten, die Gottesdienste online zu verfolgen.



Im Zentrum der Hauptstadt Seoul wurden große Demonstrationen verboten und ein großer Park wurde geschlossen, um öffentliche Massenzusammenkünfte zu verhindern. Auch in der U-Bahn versprühten Arbeiter in Schutzkleidung Desinfektionsmittel.