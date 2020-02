In China sind inzwischen nach offiziellen Angaben mehr als 2.000 Menschen am neuartigen Coronavirus gestorben. Die Gesundheitskommission in Peking teilte mit, die Zahl der Verstorbenen sei im Vergleich zum Vortag um 136 auf nun 2.004 gestiegen. Die nachgewiesenen Infektionen erhöhten sich demnach um 1.749 auf 74.185 Fälle. Wie schon bislang wurden die meisten neuen Todes- und Infektionsfälle in der Provinz Hubei verzeichnet, von der die Epidemie im Dezember ihren Ausgang genommen hatte.

Außerhalb des chinesischen Festlands wurden bislang fünf Tote und knapp 1.000 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen, 16 davon in Deutschland. In Hongkong soll nun örtlichen Medienberichten zufolge ein sechster, offiziell noch unbestätigter Todesfall dazugekommen sein.

Weiter gestiegen ist auch die Zahl der Mediziner, die sich seit dem Ausbruch der Krankheit mit dem Erreger infiziert haben. Wie chinesische Staatsmedien berichteten, haben sich laut einer Studie der chinesischen Gesundheitsbehörde bislang mindestens 3.000 Ärzte und Krankenhausmitarbeiter infiziert. Zuvor waren lediglich 1.700 Erkrankungen bekannt gewesen.

Quarantäne auf Diamond Princess endet

Der Ort mit der größten Zahl von Fällen außerhalb Chinas ist das Kreuzfahrtschiff Diamond Princess, das bei Tokio unter Quarantäne gehalten wird: Dort ist das Virus bei 542 Schiffsinsassen diagnostiziert worden, darunter sind auch zwei Deutsche. Die Quarantäne soll am heutigen Mittwoch enden. Inzwischen seien sämtliche Personen an Bord getestet worden, hieß es seitens der Reederei.

Als erste Gruppe durften rund 500 vor allem ältere Passagiere, die negativ auf den Erreger getestet wurden, das Schiff verlassen. Bis Freitag sollten es alle sein. Wer zwar negativ auf das Virus getestet wurde, aber engen Kontakt mit später positiv getesteten Personen hatte, muss bis auf weiteres an Bord des Schiffes zur Beobachtung bleiben. Die Reederei werde entscheiden, wann ihre nicht vom Erreger betroffenen Crewmitglieder das Schiff verlassen, hieß es.



Bei den noch in Kambodscha verbliebenen Passagieren des Kreuzfahrtschiffs Westerdam sind nach Angaben der Reederei keine weiteren Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Auch 57 deutsche Urlauber waren laut Reederei unter den Passagieren. Einige warteten noch in Kambodscha auf die Heimreise, andere sind bereits zu Hause.



Die Heimreise aus Kambodscha könnte schwierig werden – obwohl sie negativ getestet wurden. Malaysia, Singapur, Thailand und Taiwan haben in den vergangenen Tagen angekündigt, die Durchreise nicht zu erlauben. Außerdem wurden die Wartenden im Hotel in Phnom Penh von Botschaftsmitarbeitern informiert, sie sollten es auch nicht über Südkorea oder Vietnam versuchen.

Derweil kritisierte der chinesische Botschafter bei der EU, Zhang Ming, die von anderen Staaten wegen des Coronavirus verhängten Reisebeschränkungen für Bürger seines Landes. Diese schürten "Panik" und gefährdeten die Bemühungen um Rückkehr zur Normalität im Wirtschaftsleben. Die Quarantäne von vielen Millionen Menschen in Hubei habe sich allerdings als "effektiv" erwiesen, betonte der Diplomat.

Russland schottet sich wegen der Epidemie besonders drastisch gegen China ab. Ab Donnerstag ist generell allen chinesischen Staatsbürgern die Einreise untersagt, wie Vizeregierungschefin Tatjana Golikowa nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen ankündigte. Chinesen erhielten auch keine Arbeitsvisa mehr.