In China verbreitet sich das neuartige Coronavirus schneller als zuvor. Zugleich gehen mehr Gerüchte und Fehlinformationen zu der Infektion um die Welt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich angesichts dessen besorgt über die Informationsflut gezeigt. Der Ausbruch des Erregers 2019-nCoV sei von einer "massiven Infodemie", einer Überschwemmung an Informationen begleitet worden, teilte die WHO am Abend in Genf mit. Einige Informationen seien korrekt, viele jedoch nicht.

Die Flut an Informationen mache es vielen Menschen schwer, zwischen Mythen und Fakten zu unterscheiden, so die WHO. Die Organisation hat daher eine eigene Webseite eingerichtet und eine Informationskampagne auf Facebook, Twitter und in anderen sozialen Medien gestartet. Darin geht sie auch auf Fragen ein wie: Kann das Essen von Knoblauch gegen das Coronavirus helfen. Antwort: Dafür gibt es keinen Beleg.

Der Rauch von Feuerwerk – eine weitere kursierende Fehlinformation – helfe ebenfalls nicht gegen den Erreger, schreibt die WHO. Die Annahmen von Briefen oder Päckchen aus China sei hingegen ungefährlich. Das Virus überlebe nicht lange auf solchen Objekten. Auf ihrer Webseite rät die Gesundheitsorganisation unter anderem zum regelmäßigen Händewaschen, auch wenn die Hände "nicht sichtbar dreckig" seien.



Zahl der Todesfälle in China auf 361 gestiegen

China hat unterdessen den bisher stärksten Anstieg von Infektionen und Todesfällen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages gemeldet. An der Lungenkrankheit seien erneut 57 Menschen gestorben, teilte die Gesundheitskommission in Peking mit.



Damit stieg die Zahl der Todesfälle in China offiziell auf 361. Fast alle neuen Todesfälle wurden in der Provinz Hubei verzeichnet, in der Epidemie ihren Anfang genommen hatte. Ein Todesfall wurde aus in der südwestlichen Millionenmetropole Chongqing gemeldet. Die Zahl der bestätigten Infektionen in China kletterte den Angaben zufolge um 2829 auf 17.205. Weltweit sind rund 180 Erkrankungsfälle in etwa zwei Dutzend Ländern bestätigt. In Deutschland wurde das Virus bisher bei elf Menschen nachgewiesen. Zwei dieser Patienten gehörten zu den mehr als hundert Menschen, die am Samstag mit einem Sonderflug aus Wuhan zurückgeholt worden waren.



Damit sind durch das neuartige Virus jetzt in China mehr Menschen gestorben als während der Sars-Epidemie der Jahre 2002 und 2003. An diesem Erreger starben damals in Festlandchina laut der offiziellen Bilanz 349 Menschen. Weltweit gab es durch Sars innerhalb eines halben Jahres 774 Todesfälle.