Mitten im schwersten Ebola-Ausbruch, den das Land je erlebt hat, besucht Tedros Adhanom Ghebreyesus am 2. Januar Bunia, eine Stadt im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation hatte Silvester in der Region verbracht, ein Zeichen der Solidarität mit den Gesundheitsarbeitern, die dort bis heute nicht nur ein tödliches Virus bekämpfen, sondern auch immer wieder Opfer von Gewalt werden.

Nun sollte er mit dem Helikopter nach Uganda fliegen, um den Premierminister Ruhakana Rugunda zu treffen. Doch es gab ein Problem.

Am Tag zuvor war eine Gruppe von Impfhelfern angegriffen worden. Ein junger Kongolese aus der Gruppe, Charles Lwanga-Kikwaya, war von einem großen Stein am Kopf getroffen worden. Sein Zustand war schlecht, sagt Jeremy Farrar, der Tedros auf der Reise begleitete.

Farrar leitet den Wellcome Trust, eine der größten Stiftungen der Welt, aber er ist gelernter Neurologe und hatte Lwanga-Kikwaya an dem Morgen untersucht. "Es war klar, dass er sterben würde, wenn wir ihn nicht herausbringen", sagt er.



"Er ist stur. Das braucht man manchmal bei einem Anführer"

Doch der Pilot des Helikopters wollte im Krisengebiet keine Umwege machen. Seine Anweisungen waren klar: Tedros als VIP musste zu seinem Staatsbesuch nach Uganda geflogen werden. Nach einer angespannten Diskussion und zahlreichen Telefonaten gab der Pilot schließlich nach und stimmte zu, Lwanga-Kikwaya und die drei internationalen Besucher in das nächstgelegene Krankenhaus zu fliegen.

"Es war interessant, Tedros' Stil zu beobachten", sagt Mike Ryan, Leiter des WHO-Programms für gesundheitliche Notfälle, der ebenfalls anwesend war. "Er hat einfach immer wieder ruhig und entschlossen gesagt: 'Nein, wir müssen diesen Mann mitnehmen.' Diese Fähigkeit, hartnäckig, aber respektvoll zu sein." "Er ist stur", sagt Farrar. "Das braucht man manchmal bei einem Anführer."

Lwanga-Kikwaya überlebte und kehrte einige Wochen später wieder zur Arbeit zurück. Tedros sagt, er habe die Konfrontation als Test gesehen: "Du kannst dich nicht um das Wohl von Millionen Menschen sorgen, wenn du dich nicht um das Wohl eines Menschen sorgst, der vor deinen Augen stirbt."



Das Coronavirus ist Tedros' größte Herausforderung

Jetzt steht Tedros vor einer viel größeren Herausforderung: Ein tödliches Virus, das sich von China aus rasant ausbreitet. Am 30. Januar erklärte Tedros den Ausbruch des Coronavirus, inzwischen Sars-CoV-2 getauft, zum internationalen Gesundheitsnotfall. Damals gab es weniger als 8.000 bestätigte Fälle, inzwischen sind es mehr als 60.000 in 25 Ländern. Flugverbindungen sind gestrichen worden, Kreuzfahrtschiffe unter Quarantäne gestellt und in großen Teilen Chinas ist der Alltag zum Erliegen gekommen.

Viele Forscher glauben, dass sich das Virus auf der ganzen Welt ausbreiten wird. Es hat das Potenzial, Millionen Menschen zu infizieren – mit Auswirkungen auf Wirtschaft und Politik auf der ganzen Welt.

Als Tedros sein Amt am 1. Juli 2017 antrat, tat er das mit ehrgeizigen Zielen: die WHO reformieren, die Rolle der Wissenschaft bei Entscheidungen stärken, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit hervorheben und einer Milliarde mehr Menschen Zugang zur Gesundheitsversorgung verschaffen. Die Epidemie des neuen Coronavirus wird all diese Prioritäten überschatten, sagt Ashish Jha, Experte für Weltgesundheit an der Universität Harvard.

Wie Tedros die Krise meistert, werde nicht nur darüber entscheiden, wie er selbst bewertet wird, sondern auch die Organisation, die er leitet. "Das hier ist der Augenblick. Wie die Dinge sich in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln, wird einen massiven Einfluss darauf haben, wie die Welt auf die WHO blickt."