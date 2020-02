Die Bundeswehr hat mehr als 100 Deutsche nach ihrer Rückkehr aus der chinesischen Seuchenstadt Wuhan in einer Kaserne in der Südpfalz unter Quarantäne gestellt. Sie waren am Samstagabend mit einer Bundeswehrmaschine in Frankfurt am Main gelandet und mit mehreren Bussen zu dem Ausbildungsstandort der Luftwaffe gebracht worden, der nun als Quarantänestation dient. Dort sollen die Rückkehrer mindestens zwei Wochen bleiben, um zu verhindern, dass sich das vor rund einem Monat in China ausgebrochene Coronavirus weiter verbreitet. Neben Deutschen waren auch 22 Chinesen, ein Amerikaner und ein Rumäne an Bord der Maschine.

Elf der insgesamt 124 Passagiere waren nach einer Untersuchung am Flughafen in die Frankfurter Universitätsklinik gebracht worden – unter ihnen eine Patientin, bei der Ärzte eine Coronavirus-Erkrankung nicht ausschließen können. Bei den übrigen zehn lägen andere medizinische Gründe vor, sagte Hessens Sozialminister Kai Klose. Die Behörden betonten, die Gefahr für die Bevölkerung sei gering.



Bislang haben sich neun Deutsche mit dem neuartigen Virus infiziert. In Bayern meldete das Gesundheitsministerium am Samstag einen achten Krankheitsfall, während Spanien bekanntgab, ein deutscher Tourist habe sich mit dem Coronavirus infiziert. Das Coronavirus hat eine Inkubationszeit von bis zu zwei Wochen, in der noch keine Symptome auftreten. Trotzdem kann eine Infektion vorliegen.

Rückflug löst Zwist mit Russland aus

Der Rückflug der Deutschen aus Wuhan löste diplomatische Spannungen mit Russland aus. Die Bundeswehrmaschine hatte ursprünglich in Moskau zwischenlanden sollen. Dafür hatten russische Luftfahrtbehörden auch eine Landegenehmigung in Aussicht gestellt. Am Ende aber habe Russland die Zwischenlandung verweigert und dies damit begründet, dass der Flughafen Moskau Kapazitätsengpässe habe, sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Die Ministerin kündigte ein mögliches Nachspiel an.

In Russland waren am Freitag die ersten Coronavirus-Fälle aufgetreten. Wie viele andere Länder hat Russland deshalb die Einreisestimmungen für Chinesen verschärft. Für Reisegruppen aus China, die seit dem Jahr 2000 ohne Visum ins Land reisen konnten, gelte ab sofort die Visumspflicht, teilte die Regierung in Moskau mit. Zudem werde China vorerst keine Arbeitsvisa mehr für Chinesen ausstellen. Die Maßnahmen dienten der "Sicherheit des Landes und dem Schutz der öffentlichen Gesundheit". Zudem solle dadurch die Ausbreitung des neuen Coronavirus verhindert werden. Es handele sich um "vorübergehende" Einschränkungen, betonte die Regierung. Die Volksrepublik ist der wichtigste Handelspartner Russlands.

In China breitet sich die Epidemie weiter aus. Das Land erlebte am Samstag den bisher höchsten Anstieg der Infektionen und Todesfälle innerhalb eines Tages. Die Gesundheitskommission in Peking meldete einen Anstieg von fast 2,000 neuen Erkrankten und 45 Toten. Damit sind nach Angaben der Behörde insgesamt 304 Menschen in der Volksrepublik an der Atemwegserkrankung gestorben. Mehr als 13,700 Menschen haben sich in ganz China infiziert. Die 45 neuen Toten stammen aus der besonders stark betroffenen Provinz Hubei.



Angesichts der Notsituation hat die Europäische Union zwölf Tonnen Schutzkleidung nach China geschickt. Wie die EU-Kommission mitteilte, hatte die Volksrepublik um die Hilfsmittel gebeten. Das EU-Notfall-Koordinierungszentrum habe Kontakt mit den EU-Staaten aufgenommen. Diese hätten die zwölf Tonnen Schutzkleidung zusammengetragen.