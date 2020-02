In der Ukraine haben verunsicherte Anwohner gewaltsam gegen die Aufnahme von Rückkehrern aus der vom Coronavirus besonders betroffenen chinesischen Stadt Wuhan protestiert. Live-Bilder im ukrainischen Fernsehen zeigten Szenen der Ausschreitungen, die sich auf der Fahrt mehrer Transportbusse mit Rückkehrern in eine Quarantänestation in der Zentralukraine ereigneten. Danach warfen Demonstranten Scheiben der Busse ein. Einige waren mit Eisenstangen bewaffnet. Es flogen Steine.



Hunderte Ukrainer hatten aus Angst vor dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 gegen die Aufnahme der Rückkehrer aus Wuhan demonstriert. Mehrere Hundert Polizisten waren im Einsatz, um die Lage zu beruhigen. Auf einer Verbindungsstraße zur Quarantänestation mussten sie brennende Barrikaden räumen. Neun Polizisten und ein Zivilist kamen nach Polizeiangaben ins Krankenhaus.

Woher kam das neue Coronavirus? Das Coronavirus 2019-nCoV tauchte erstmals im Dezember 2019 auf einem Fisch- und Wildtiermarkt im zentralchinesischen Wuhan auf.

Die Quarantänestation befindet sich in einem Sanatorium in der Ortschaft Nowi Sanschary, etwa 300 Kilometer östlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Die Rückkehrer sollen dort zwei Wochen isoliert bleiben, um sicherzustellen, dass sich die weltweit grassierende Lungenkrankheit nicht in der Ukraine ausbreitet. Bislang hat es in der Ukraine noch keine bestätigten Infektionsfälle gegeben. Die Weltgesundheitsorganisation hatte der Krankheit, die durch den Sars-CoV-2-Erreger ausgelöst wird, jüngst den neuen Namen Covid-19 gegeben. Das steht für Coronavirus Disease 2019.



Die Ausgeflogenen waren wenige Stunden zuvor mit einem Charterflug aus Wuhan, dem Epizentrum der Virus-Epidemie in China, gelandet. An Bord der Maschine befanden sich 45 Ukrainer sowie 27 Bürger Weißrusslands, Kasachstans, Argentiniens, Ecuadors, Costa Ricas, der Dominikanischen Republik, Panamas und anderer Länder. Bei einer Zwischenlandung in Kasachstan hatte das Flugzeug bereits die kasachischen Staatsbürger abgesetzt.