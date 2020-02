Zwei der mehr als hundert deutschen Rückkehrer aus China haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Der Landrat des Kreises Germersheim sagte, sie seien in der Südpfalz-Kaserne positiv auf das Virus getestet worden und würden nun mit einem Infektionsschutzfahrzeug in die Uniklinik Frankfurt gebracht. Es sei nun jener "Fall eingetreten, wofür die Einrichtung dieser Schutzzone erfolgt ist", hieß es in der Mitteilung des Landkreises weiter. "Die betroffenen Personen haben diesen Befund gefasst aufgenommen und wurden isoliert." Für die ehrenamtlichen Helfer und die Bevölkerung bestehe danach "kein Grund zur Sorge".

Die 124 Rückkehrerinnen und Rückkehrer waren am Samstag an Bord einer Bundeswehrmaschine auf dem Flughafen Frankfurt gelandet und wurden zunächst in ein medizinisches Zentrum in einer umgebauten Turnhalle gebracht. Dort wurden sie befragt und untersucht. Nach dortigen Tests wurden elf Menschen direkt ins Krankenhaus gebracht. Bei einem von ihnen besteht der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion, die übrigen wurden wegen anderer medizinischer Probleme in die Klinik gebracht. Die restlichen Rückkehrenden müssen die nächsten zwei Wochen in Quarantäne in der Südpfalz-Kaserne verbringen. Die Behörden sagten, die Gefahr für die Bevölkerung sei gering.

Woher kam das neue Coronavirus? Das Coronavirus 2019-nCoV tauchte erstmals im Dezember 2019 auf einem Fisch- und Wildtiermarkt im zentralchinesischen Wuhan auf.

Vor den beiden neuen Fällen hatten sich bisher neun Deutsche mit dem neuartigen Virus infiziert. In Bayern meldete das Gesundheitsministerium am Samstag einen achten Krankheitsfall, während Spanien bekannt gab, ein deutscher Tourist habe sich mit dem Coronavirus infiziert. Das Coronavirus hat eine Inkubationszeit von bis zu zwei Wochen, in der noch keine Symptome auftreten. Trotzdem kann eine Infektion vorliegen.

In China, dem Ursprungsland des neuartigen Virus, breitet sich die Epidemie weiter aus. Das Land erlebte am Samstag den bisher höchsten Anstieg der Infektionen und Todesfälle innerhalb eines Tages. Die Gesundheitskommission in Peking meldete einen Anstieg von fast 2.000 neuen Erkrankten und 45 Toten. Damit sind nach Angaben der Behörde insgesamt 304 Menschen in der Volksrepublik an der Atemwegserkrankung gestorben. Mehr als 14.000 Menschen haben sich in ganz China infiziert. Die 45 neuen Toten stammen aus der besonders stark betroffenen Provinz Hubei. Inzwischen gab es aber auch einen ersten Todesfall außerhalb Chinas, auf den Philippinen. Von Wuhan hat sich das Virus inzwischen in 24 weitere Länder ausgebreitet.



Virus sorgt weltweit für Einreiseverbote gegen Chinesen

Kurz vor dem Vermelden des Todesfalls hatte die philippinische Regierung verfügt, aus China angereiste Ausländer ab sofort nicht mehr ins Land zu lassen. Auch andere Länder versuchen sich gegen das Virus abzuschotten. Russland schaffte am Samstag vorübergehend die Befreiung von der Visumspflicht für Reisegruppen aus der Volksrepublik ab. Zudem würden vorerst keine Arbeitsvisa mehr für Chinesen ausgestellt, teilte die Regierung in Moskau mit. Die USA, Australien und Israel verhängten Einreiseverbote für Besucher aus China, die nicht zu ihren Staatsbürgern oder dauerhaften Bewohnern zählen. Das US-Verteidigungsministerium teilte mit, bis Ende Februar schaffe es tausend Quarantäneplätze für mögliche Infizierte. Großbritannien zog Diplomaten sowie deren Familien aus China ab. Vietnam strich sämtliche Flüge nach Festlandchina. Immer mehr Länder, darunter Deutschland und Frankreich, fliegen ihre Bürger aus dem Infektionsgebiet aus.

In China wurde an diesem Sonntag erstmals eine Stadt außerhalb der Provinz Hubei de facto unter Quarantäne gestellt. In der Neun-Millionen-Einwohner-Metropole Wenzhou an der Ostküste dürfe nur noch ein Mensch pro Haushalt alle zwei Tage auf die Straße, um das zum Leben Notwendige einzukaufen, teilten die örtlichen Behörden mit. Sie setzten den öffentlichen Verkehr aus und schlossen 46 Autobahnmautstellen. In den vergangenen Wochen waren bereits einige Städte in Hubei mit zusammen mehr als 50 Millionen Einwohnern de facto unter Quarantäne gestellt worden. Die chinesische Regierung rief am Wochenende außerdem dazu auf, Hochzeiten zu verschieben und Trauerfeiern in kleinem Rahmen abzuhalten. Der Reiseverkehr in China nahm allerdings wieder zu, weil am Montag die wegen des Virus verlängerten Neujahrsferien enden.