In Italien melden die Behörden den ersten Coronavirus-Fall im Süden des Landes. Eine Frau auf Sizilien sei positiv getestet worden, teilt die Regionalverwaltung mit. Dabei handele es sich um eine Touristin aus der Lombardei, dem Zentrum des Virus-Ausbruchs in Norditalien. Sie werde in einem Krankenhaus in Palermo behandelt. Ihre Mitreisenden seien unter Quarantäne gestellt worden.



Italien ist in Europa am stärksten von der Epidemie betroffen. Die Zahl der Infektionsfälle stieg dort zuletzt auf mehr als 260. 34 Fälle wurden in der Lombardei registriert, sechs in der benachbarten Region Venetien.