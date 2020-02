Nach rund zwei Wochen endet die Quarantäne für rund 120 China-Rückkehrer in einer Bundeswehrkaserne im pfälzischen Germersheim. Die Ergebnisse weiterer Tests auf das neue Coronavirus (2019-nCoV oder auch Sars-CoV-2) seien negativ, sagte ein Sprecher der Luftwaffe am Sonntagmorgen.



Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) äußerte sich erfreut darüber, dass die Rückkehrer aus der besonders betroffenen chinesischen Stadt Wuhan "gesund zu ihren Familien zurückkehren können". Eine Quarantäne sei keine einfache Situation. "Aber sie war notwendig, um die Rückkehrer selbst, ihr Umfeld und die gesamte Bevölkerung zu schützen", betonte Spahn. "So konnten gleich zu Beginn zwei Infizierte entdeckt und separat klinisch behandelt werden." Diese beiden Personen waren bereits am Freitag aus der Uniklinik Frankfurt entlassen worden. Aus dem Bundesgesundheitsministerium hieß es auf Twitter: "Das zeigt einmal mehr: Diese Epidemie bekommen wir nur in den Griff, wenn wir vorsichtig, aber angemessen reagieren."

Mehr als 120 deutsche Staatsbürger und Familienangehörige waren aus der chinesischen Millionenmetropole Wuhan nach Frankfurt am Main geflogen und am 1. Februar in die Kaserne nach Germersheim gebracht worden. Die Quarantänedauer von vierzehn Tagen entspricht der maximalen Inkubationszeit, also der Zeit zwischen Ansteckung und den ersten Symptomen der Lungenerkrankung Covid-19, die durch den neuen Erreger aus der Familie der Coronaviren ausgelöst wird. Neben den Rückkehrern haben auch zweiundzwanzig Helferinnen und Helfer des Deutschen Roten Kreuzes die vergangenen Tage in der Kaserne verbracht. Die Kreisverwaltung Germersheim teilte angesichts ausgebliebener Ansteckungen mit: "Die Erleichterung ist groß."

Patient verlässt Münchner Klinik

In Bayern sind unterdessen am Wochenende weitere Coronavirus-Patienten aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die Entlassungskriterien des Robert Koch-Institutes (RKI) seien erfüllt, sagte eine Ministeriumssprecherin.

Der erste der insgesamt vierzehn im Freistaat registrierten Patienten war am vergangenen Donnerstag aus einer Münchner Klinik entlassen worden. Die Person sei wieder vollständig gesund und nicht mehr ansteckend, hatte das Krankenhaus mitgeteilt.

Alle vierzehn Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 in Bayern stehen in Zusammenhang mit dem Stockdorfer Autozulieferer Webasto. Eine chinesische Kollegin hatte den Erreger im Januar bei einer Dienstreise eingeschleppt. Der Stammsitz war wegen der Infektionen zwei Wochen geschlossen und hatte am vergangenen Mittwoch wieder geöffnet.

