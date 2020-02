@DrTedros @WHOWPRO @WHOSEARO @WHO_Europe @WHOEMRO @pahowho @WHOAFRO @UN_News_Centre @UN @OIEAnimalHealth @FAO "Having a name matters to prevent the use of other names that can be inaccurate or stigmatizing. It also gives us a standard format to use for any future coronavirus outbreaks"-@DrTedros #COVID19