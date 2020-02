Mit neuen Infektionsfällen in Deutschland ist das Coronavirus Sars-CoV-2 noch einmal näher an die Bevölkerung herangerückt. Zwar ist das Risiko, sich hier anzustecken, immer noch sehr gering. Trotzdem beunruhigen die Meldungen über den neuen Erreger, der derzeit um die Welt geht. Noch ist nicht alles über ihn bekannt. Doch einiges lässt sich mittlerweile nachzeichnen.

Erste Infektionen mit dem neuen Coronavirus gab es Ende des vergangenen Jahres. Bewohnerinnen und Bewohner der zentralchinesischen Stadt Wuhan kamen anfangs mit rätselhaften Lungenerkrankungen ins Krankenhaus. Bald waren Millionenstädte in der Nähe von Wuhan betroffen und über infizierte Reisende und Geschäftsleute erreichte das Virus schnell die ganze Welt. Mittlerweile sind mehrere Zehntausend Fälle offiziell bestätigt – und die Zahl nähert sich langsam der 100.000-Marke, Forschende gehen davon aus, dass wir kurz vor der Pandemie stehen.



Zahlen von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Gesundheitsbehörden aus China, den USA oder der Europäischen Union, zusammengetragen vom CSSE der Johns Hopkins University, zeigen, wie sich der Ausbruch entwickelt hat. Innerhalb der wenigen Wochen von Anfang Januar bis Ende Februar weitete sich die Zahl der offiziell gemeldeten Infizierten von ein paar Dutzend auf mehr als 80.000 aus. Die Zahl der Toten hat mittlerweile 2.700 überschritten und steigt weiterhin.



Hohe Dunkelziffer, unterschiedliche Zählweisen

Die Statistiken, die es aktuell zum Ausbruch des Coronavirus gibt, sind mit Vorsicht zu genießen. Zum einen liegt das daran, dass es in einer so großen Seuchenlage wie der in China besonders schwierig für Behörden ist, einen Überblick zu behalten. Experten gehen davon aus, dass es noch immer eine große Dunkelziffer von Patientinnen und Patienten gibt, die zwar infiziert sind, deren Fälle aber noch nicht offiziell registriert wurden.

Außerdem gab es im Verlauf des Ausbruchs unterschiedliche Auffassungen darüber, wer als Corona-Fall registriert werden sollte. Das zeigt der sprunghafte Anstieg am 13. Februar. Was ist passiert? Mindestens eine chinesische Gesundheitsbehörde hat an diesem Tag ihre Zählweise geändert, die in der besonders betroffenen Provinz Hubei. Zuvor wurden solche Fälle registriert, in denen die Labortests positiv waren. Da diese Tests aber nicht immer zuverlässig auf das Virus hingewiesen hatten, werden seitdem auch Erkrankte gezählt, bei denen die neue Krankheit Covid-19 anhand der Symptome diagnostiziert wurde. Obwohl die Zählweise unterschiedlich sein mag, steht eins fest: Die Zahl der Corona-Fälle steigt weiter.

Das neue Virus gehört zur Familie der Coronaviren, ähnlich wie das Sars-Virus. Immer wieder werden beide Viren miteinander verglichen. Und dem Namen nach ist das neue Virus Sars-CoV-2 ein Nachfolger des alten Virus Sars-Cov, das in den Jahren 2002 und 2003 eine Epidemie mit Zehntausenden Infizierten auslöste. Doch die Fallzahlen zeigen deutlich, dass sich beide Ausbrüche kaum noch miteinander vergleichen lassen.

corona-ausbruch-verhalten Was kann ich gegen das Coronavirus tun? Menschenmengen meiden und Daheim bleiben Das neuartige Coronavirus wird durch Tröpfcheninfektion übertragen. Auch Infizierte, die sich noch gesund fühlen, sind bereits ansteckend. Deshalb gilt: Abstand halten zu anderen Menschen. Etwas mehr als ein Meter genügt; kein Händeschütteln, keine Umarmungen zur Begrüßung; große Menschenansammlungen möglichst meiden. Wer sich schlecht fühlt, sollte zu Hause bleiben. Um seiner selbst willen und um andere zu schützen. Das gilt nicht nur für den Arbeitsplatz: Wer glaubt, er habe sich mit Corona infiziert, sollte erst in der Arztpraxis oder beim Gesundheitsamt anrufen, statt sich einfach ins volle Wartezimmer zu zwängen. Hände waschen und richtig niesen Regelmäßig und gründlich Hände waschen, das heißt: mindestens 20 Sekunden lang, mit Seife und bis zum Handgelenk. Wer ein Desinfektionsmittel verwenden möchte, sollte darauf achten, dass es als viruzid gekennzeichnet ist, also wirklich Viren abtöten kann. Außerdem sollten ungewaschene Hände keine Lebensmittel oder die Augen und den Mund anfassen. Wer Oberflächen berührt, an denen der Erreger haftet, und sich dann ins Gesicht fasst, der kann sich anstecken. Darum ist es klug, etwa Fahrstuhlknöpfe oder Türöffner mit dem Knöchel oder dem Ellenbogen zu drücken statt mit den Fingern. Wer womöglich selbst ansteckend ist, kann die Allgemeinheit schützen, indem er benutzte Papiertaschentücher sofort und sicher entsorgt. Wer husten oder niesen muss, sollte sich nicht die Hand vors Gesicht halten, sondern die Armbeuge. Gegen Grippe impfen lassen Im Falle eines Coronavirus-Ausbruchs ist es entscheidend, andere vermeidbare Infektionskrankheiten auch wirklich zu vermeiden. Das gilt insbesondere für die saisonale Grippe. Zum Eigennutz und um das Gesundheitssystem nicht unnötig zu belasten, sollten sich vor allem ältere, schwangere oder Menschen mit Vorerkrankung impfen lassen. Ihnen wird zusätzlich zu einer Pneumokokken-Impfung geraten. Vorräte kaufen Für ein paar Tage vorzusorgen ist immer sinnvoll. Mit haltbaren Lebensmitteln, wichtigen Medikamenten und allem, was kleine Kinder benötigen. (Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz bietet online eine "persönliche Checkliste" an.) Hamsterkäufe sind nicht notwendig. Maske – ja oder nein? Modelle aus Papier sind bereits nach kurzem Tragen feucht und halten eine Virusattacke nicht mehr ab. Chirurgische OP-Masken, die Nase und Mund bedecken, schützen weniger den Träger, sondern vor allem seine Umgebung. Zertifizierte Atemschutzmasken gibt es in drei Sicherheitskategorien. Sie bieten Schutz, allerdings ist ihr Einsatz für den Träger so unangenehm, dass sie für den Alltag wenig praktikabel sind. Niemand wird diese Masken lange tragen wollen.

Die vom neuen Coronavirus ausgelöste Erkrankung verbreitet sich deutlich schneller als Sars. Anfang des Jahrtausends infizierten sich in der gleichen Zeit nach Angaben der WHO nicht einmal 5.000 Menschen. Die Zahl der Toten ist beim aktuellen Ausbruch deutlich höher, was aber daran liegt, dass sich viel mehr Menschen mit dem Virus infiziert haben. Schon zwei Monate nach Beginn des aktuellen Ausbruchs sind bereits mehr Menschen an der neuen Krankheit Covid-19 gestorben als insgesamt an Sars.

Trotzdem: Die hohen Zahlen bedeuten nicht, dass die vielen Tausend Betroffenen schwer erkrankt sind. Vor allem ältere Patientinnen und Patienten und chronisch Kranke leiden zwar an Fieber, Husten, Atemnot und in besonders schweren Fällen an einer Lungenentzündung, die auch tödlich enden kann. Für weit mehr Infizierte verläuft die Krankheit eher harmlos, sie spüren höchstens leichte Zeichen einer Erkältung und erholen sich schnell. Auf der einen Seite steigt die Zahl der Toten zwar kontinuierlich, auf der anderen Seite gibt es auch immer mehr Genesene.

Das Virus breitet sich in Europa aus

Noch bis vor Kurzem konzentrierte sich der Ausbruch vor allem auf China und einige umliegende Länder, darunter vor allem Japan und Südkorea. Doch nun entwickelte sich Italien zu einem weiteren Zentrum des Ausbruchs, dort gibt es mittlerweile mehr Infizierte als in Japan. Im Norden des Landes reagierten Behörden, indem sie Schulen und Kindergärten vorübergehend schlossen, der Karneval in Venedig wurde abgesagt, genauso wie Spiele der ersten italienischen Fußballliga.

Noch kein Notstand in Deutschland

Auch für Deutschland ist das Risiko für weitere Fälle damit gestiegen. Seit Ende Januar gibt es hierzulande rund 20 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Infektion. 14 Fälle traten in Bayern auf. Sie gehören zu einem sogenannten Infektionscluster, ihre Infektionen ließen sich allesamt auf eine eingereiste infizierte Person aus China zurückverfolgen. Außerdem gibt es Corona-Patienten in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und zwei weitere gehörten zu einer Gruppe aus rund 120 Leuten, die Anfang Februar aus Wuhan nach Deutschland geholt worden waren. Die übrigen Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus dieser Gruppe hatten die Quarantäne Mitte Februar wieder verlassen können. Sie hatten zuvor zwei Wochen in einer Kaserne im rheinland-pfälzischen Germersheim verbracht. Bei keinem von ihnen konnte das Virus nachgewiesen werden. Gleiches gilt für eine weitere Rückkehrergruppe, die bis vor Kurzem in Berlin-Köpenick isoliert untergebracht war. Auch sie konnten die Quarantäne verlassen, nachdem sie wiederholt negativ getestet worden waren.

Lesen Sie hier mehr zum neuen Coronavirus, seinem möglichen Ursprung und zur Epidemie.