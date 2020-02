Inhalt Auf einer Seite lesen Inhalt Seite 1 — Wer sich jetzt gegen Grippe impfen lassen sollte Seite 2 — Vor Reisen gegen Influenza impfen

Das neue Coronavirus kommt näher und näher. Nach Italien, Österreich und Kroatien tauchen nun auch die ersten Fälle in Deutschland auf, die nicht mit Rückkehrern aus China zusammenhängen, die unter Quarantäne einreisten. Viele fragen sich nun, was sie tun können, wenn es einen größeren Ausbruch von Sars-Cov-2 in Deutschland gibt. Neben Abstand halten, häufigem Händewaschen oder dem Niesen in die Armbeuge gibt es einen Rat, den auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kürzlich wiederholte: sich gegen Grippe impfen lassen.



Das empfehlen Expertinnen und Experten jeden Herbst, bevor die Influenzawelle im Winter Deutschland erreicht. und es ist gerechtfertigt, denn fünf bis 20 Prozent der Bevölkerung infizieren sich pro Saison mit dem Grippevirus, während schweren Grippeausbrüchen wie 2017/18 können mehr als 20.000 Menschen sterben. Aber wer soll sich jetzt gegen Grippe impfen lassen und warum?

Gegen das neue Coronavirus Sars-CoV-2 und die dadurch ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 hilft eine Grippeimpfung nicht. Bis es einen Impfstoff gegen den neuen Erreger gibt, dürfte noch mindestens ein Jahr vergehen, schätzen Experten. Trotzdem kann eine Grippeimpfung zumindest Grippeerkrankungen vermeiden – und so das Gesundheitssystem entlasten. Schließlich müssen Patienten, die schwer an der Influenza erkranken, mitunter wochenlang im Krankenhaus behandelt werden, manche müssen sogar auf einer Intensivstation künstlich beatmet werden. Würden sich dagegen mehr Menschen gegen Grippe impfen lassen, wären auch weniger schwere Verläufe der Influenza zu erwarten. Klinikbetten stünden dann im Fall der Fälle für Menschen bereit, die schwer an Covid-19 erkranken und vielleicht ebenfalls beatmet werden müssen.

"Das ist eine plausible Hypothese, nicht mehr und nicht weniger", sagte der Virologe Thomas Mertens ZEIT ONLINE. Mertens ist Leiter der Ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut, die Impfempfehlungen für Deutschland herausgibt. Eine generelle Empfehlung zur Influenzaimpfung würde die Stiko deshalb nicht aussprechen, sagt Mertens. "Es ist ja nicht trivial, alle 80 Millionen Deutschen zu impfen, ohne irgendwelche Daten zu haben, was der zusätzliche positive Effekt davon wäre." Das sei das Gegenteil von evidenzbasierter Medizin. Genau darauf beruhten aber die Impfempfehlungen, die die Stiko ausspreche, und nicht nur auf Expertenmeinungen.

Die Risikogruppen für Grippe ähneln denen für Sars-CoV-2

Mertens sagt, man bleibe bei der Empfehlung, dass sich die besonders gefährdeten Gruppen gegen Influenza impfen lassen sollten. Die Immunisierung sollte für Menschen ab 60 Jahre zum Standard gehören. Schwangere ab dem zweiten Trimester sollen sich auch immunisieren lassen: einerseits, weil bei ihnen eine Grippeinfektion oft schwer verlaufen kann, und andererseits, weil sie über die Plazenta Antikörper an das Kind weitergeben können, die dieses in den ersten Monaten nach der Geburt vor der Grippe schützen. Außerdem sollen sich Personen (auch Kinder) mit chronischen Krankheiten (etwa Herz-Kreislauf-Krankheiten, Lungenerkrankungen oder Diabetes) impfen lassen. Sie haben ein deutlich erhöhtes Risiko, dass eine Grippe schwer oder sogar tödlich verläuft. Für gesunde Kinder empfiehlt das RKI die Impfung aber derzeit nicht. Hingegen sollen Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie Menschen mit beruflich stark erhöhtem Risiko für eine Infektion die Vakzine bekommen – also zum Beispiel medizinisches Personal oder Menschen in Einrichtungen mit viel Publikumsverkehr.

Diese Risikogruppen ähneln wahrscheinlich denen für einen schweren Verlauf einer Infektion mit Sars-CoV-2, sagt Mertens. Obwohl mitunter auch Menschen mittleren Alters an der Lungenkrankheit Covid-19 sterben, deuten bisherige Daten darauf hin, dass vor allem ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen besonders gefährdet sein könnten. "Diese Menschen sollten sich auf jeden Fall gegen Influenza impfen lassen", sagt Mertens. Ob es sich allerdings positiv auf die Behandlungskapazitäten auswirken würde, wenn darüber hinaus große Teile der Bevölkerung impfen ließen, sei "völlig unklar". Dem Experten zufolge würde es vermutlich wenig bringen, wenn sich jetzt massenweise nicht schwangere Menschen unter 60 und ohne chronische Krankheit gegen Grippe impfen lassen würden.