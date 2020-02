Handschuhe anziehen, Kittel umlegen, Schutzmaske, Schutzbrille und OP-Haube aufziehen: So gehen Pfleger und Ärztinnen vor, wenn sie Patienten behandeln wollen, die sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben. Ein aufwendiges Prozedere, das in den kommenden Wochen aber zur Gewohnheit werden könnte: Innerhalb von wenigen Tagen hat das Coronavirus Sars-CoV-2 Italien, Österreich, die Schweiz und nun auch Deutschland erreicht.



Kliniken, und wie effektiv die Menschen dort arbeiten und handeln, sind entscheidend. Das zeigte sich bereits im am stärksten vom Corona-Ausbruch betroffenen China. Das neue Virus kann eine schwere Lungenentzündung auslösen: Covid-19. Und die verläuft entweder glimpflich oder in einigen Fällen tödlich. Laut dem Chinese Center for Disease Control and Prevention liegt die Fallsterblichkeit unter Menschen mit Covid-19 in der besonders betroffenen Provinz Hubei bei etwa drei Prozent, während sie in weniger betroffenen Gebieten bei unter einem Prozent bleibt. Forscher und Forscherinnen aus China und den Niederlanden vermuten, dass die große Differenz in der Sterblichkeit auf eine überlastete medizinische Infrastruktur zurückzuführen ist (The Lancet: Ji et al., 2020). "Das ist eine schreckliche Korrelation", sagte der Virologe Christian Drosten, auf einer Fachveranstaltung in Berlin. "Leute sterben, weil sie kein Krankenhausbett kriegen."



Noch hoffen Fachleute, dass so eine Extremsituation hierzulande nicht eintreten wird. Deutsche Krankenhäuser bereiten sich jetzt auf eine mögliche Corona-Welle vor. Und das tatsächlich nicht sehr viel anders als auf einen großen Grippe-Ausbruch. Jedes Jahr erkranken ungefähr fünf bis 20 Prozent der Deutschen an einer Influenza und belasten das Gesundheitssystem enorm. Aktuell zählt Deutschland allein rund 100.000 registrierte Infizierte. Das sind mehr Menschen, als sich weltweit bislang bestätigt mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 angesteckt haben. Mehr als 80.000 Personen hat es infiziert, etwa 2.800 Menschen sind daran gestorben. Wenngleich noch nicht klar ist, wie tödlich das Coronavirus ist: Derzeit liegt seine Fallsterblichkeit deutlich über der der Grippe. Allerdings auch, weil niemand weiß, wie viele Menschen sich wirklich angesteckt haben und wer ohne es zu wissen vielleicht schon eine Infektion unbeschadet überstanden hat.



Der Mediziner Jörg Albert beobachtet die Covid-19-Krankheit derzeit sehr genau. "Das ist eine Infektionserkrankung, die neu ist, die auch durchaus viele Menschen betrifft und eine gewisse Sterblichkeitsrate aufweist", sagt der Chefarzt im Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart, das als eines von sieben Kompetenzzentren in Deutschland hochansteckende Erreger behandeln kann. Derzeit ist aber die neue Lungenkrankheit für den Einzelnen wohl weniger gefährlich als die Influenza.



Was aber tun, wenn sich das Coronavirus weiter in Deutschland ausbreitet? Und nicht mehr nur ein paar Wenige infiziert sind, sondern bald womöglich Hunderte und mehr?



Das Personal muss genau wissen, was zu tun ist

Kommt eine Patientin oder ein Patient mit einem begründeten Verdacht, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, ins Krankenhaus, sieht das Vorgehen ungefähr so aus: Die Person wird isoliert untergebracht – idealerweise in einem Schleusenzimmer, das vor dem eigentlichen Patientenzimmer einen zusätzlichen Raum hat, sodass immer eine geschlossene Tür zwischen dem Patientenzimmer und dem Flur ist.



In dieser Schleuse müssen sich Ärzte und Pflegepersonal Schutzkleidung über die normale Arbeitskleidung anziehen, bevor sie das Zimmer betreten und die Patienten untersuchen können. Wichtig sei, die Schutzausrüstung danach wieder korrekt auszuziehen, erklärt Christoph Lübbert, der die Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg sowie den Bereich Infektions- und Tropenmedizin am Uniklinikum in Leipzig leitet. "Wenn man bei der Entnahme eines Abstrichs zum Beispiel angehustet wurde, dann ist die Brille kontaminiert, und wenn man die dann mit nackten Händen anfasst und sich danach ins Gesicht fasst, dann infiziert man sich trotz der ganzen Ausrüstung."

Das Personal für solche Risiken zu sensibilisieren, sei ganz wesentlich bei der Vorbereitung auf eine Pandemie, sei es nun Influenza oder Corona, sagt Joachim Seybold, stellvertretender ärztlicher Direktor der Charité in Berlin. Welche Hygienemaßnahmen muss ich im Klinikalltag beachten? Wie transportiere ich einen ansteckenden Patienten innerhalb des Krankenhauses? Wie oft entsorge ich Abfälle, die bei der Versorgung von infizierten Patienten anfallen? "Uns muss klar sein, dass natürlich auch Personal erkranken kann und damit im schlimmsten Fall viele Infektionspatienten auf wenig Personal treffen", sagt Seybold.