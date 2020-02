Deutschen Frauen mit fehlerhaften Brustimplantaten der französischen Firma Poly Implant Prothèse SA (PIP) droht ein Rückschlag vor dem Europäischen Gerichtshof. Der zuständige EuGH-Gutachter hält es für zulässig, dass die französische Haftpflichtversicherung für Opfer in Deutschland nicht zahlt. Zwar handelt es sich bei dem Gutachten um kein Urteil, EU-Richter folgen aber häufig diesen Gutachten.

Hintergrund ist die Klage einer deutschen Patientin, der 2006 fehlerhafte Brustimplantate der Firma PIP eingesetzt wurden. Statt medizinischem Silikon enthielten die Implantate nicht zugelassenes Industriesilikon.

Die Patientin versuchte bereits vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main Schadenersatz von der französischen Haftpflichtversicherung der PIP einzuklagen. Der Versicherer will nicht zahlen und beruft sich auf eine Gebietsklausel im Vertrag mit dem Hersteller, die den Schutz auf in Frankreich begründete Schäden beschränkt. Von den EuGH-Richtern wollen die Frankfurter Richter wissen, ob dies mit dem EU-Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit vereinbar ist.

Das beantwortet der zuständige Generalanwalt Michal Bobek in seinen Schlussanträgen mit Ja. Im heutigen EU-Recht gebe es keine Harmonisierung der Versicherungspflichten für Medizinprodukte, die in einem anderen EU-Staat verwendet würden. Es sei vielmehr Sache der Mitgliedstaaten, die Versicherung für diese Fälle zu regeln – in diesem Fall also die Aufgabe Deutschlands. Frankreich habe das Recht, im eigenen Hoheitsgebiet ein höheres Schutzniveau für Patientinnen einzuführen.