Mehr als 130 Infizierte bei stündlich steigenden Fallzahlen, zwei Tote, eine von Regierungschef Giuseppe Conte am Samstagabend eilends einberufene Notstands-Kabinettssitzung: Das Coronavirus hat mit Wucht Italien erreicht. Einer ist dabei voll in seinem Element: Matteo Salvini, der Chef der in Teilen rechtsextremen Lega. "Die Grenzen ABSCHOTTEN!", forderte er auf seiner Facebook-Seite und warf der Regierung Versagen vor. "Mit der Gesundheit scherzt man nicht", schrieb der frühere Innenminister, jetzt gelte nur ein Imperativ, "kontrollieren, kontrollieren, kontrollieren. Häfen, Flughäfen, Grenzen".

Salvini will also auch das Coronavirus zum Gegenstand politischer Polemik machen. Er denkt gar nicht daran, dem Wunsch der Regierung Folge zu leisten, wonach alle politischen Kräfte jetzt bei der Krisenabwehr zusammenhalten sollten. Dabei ist seine Forderung nicht mal zielführend: Eine Schließung der Grenzen wäre nicht besonders sinnvoll, schließlich ist das Virus bereits da. In der EU ist Italien sogar am stärksten betroffenen und belegt weltweit hinter China, Südkorea und Japan den vierten Platz bei den Infektionszahlen.



In Norditalien gibt es gleich zwei Infektionszentren. In der Lombardei ist das Dorf Codogno, 60 Kilometer südöstlich von Mailand gelegen, zusammen mit neun Nachbargemeinden der Brennpunkt. Von hier stammt der "Patient 1", ein 38-jähriger Mann, der seit Mittwochabend mit einer Lungenentzündung auf der Intensivstation liegt. Schon am Sonntag hatte er sich ins Krankenhaus begeben, war aber weggeschickt worden, da sich zunächst kein Kontakt mit möglicherweise Infizierten sowie keine Reise in Risikogebiete nachweisen ließ. Zeitweise kam dann der Verdacht auf, der Mann habe sich bei einem schon im Januar aus China zurückgekehrten Freund angesteckt – doch der war negative getestet worden und wies auch keine Antikörper auf.

Auf diesen Patient 1 gehen wohl dutzende Infektionen zurück, ohne dass es jedoch gelungen wäre, "Patienten 0", also den Anfang der Infektionskette, zu identifizieren. Insgesamt sind in der Lombardei 89 Covid19-Fälle nachgewiesen, die meisten im engeren Krisengebiet, einige jedoch auch vor den Toren Mailands. In Codogno starb eine 77-Jährige nach einer Infektion mit dem Coronavirus.

Weiteres Infektionszentrum in Venetien

Fast zeitgleich zeichnet sich in der Nachbarregion Venetien mit dem 3.000-Einwohner-Dorf Vo‘ Euganeo unweit von Padua das zweite Infektionszentrum ab. Hier starb ein 78-jähriger Mann, 19 Personen aus dem Dorf sind infiziert. Aber auch hier lässt sich die Infektionskette bisher nicht rekonstruieren. Der ursprüngliche Verdacht, einer der acht im Dorf lebenden Chinesen könne an ihrem Anfang stehen, bestätigte sich nicht: Alle Tests fielen negativ aus.



Am Samstagabend verfügte die Regierung per Dekret die vollständige Abriegelung der beiden Infektionsherde. Ähnlich ging die chinesische Führung in Wuhan vor, in der Metropole war das Virus erstmals aufgetreten. Die 50.000 Einwohner aus Codogno und den Nachbargemeinden ebenso wie die Menschen aus Vo‘ Euganeo dürfen ihre Kommunen nicht verlassen. Sämtliche Betriebe, Schulen, Restaurants, Bars, Geschäfte mit Ausnahme des Supermarkts und der Apotheken sind geschlossen, alle Freizeitveranstaltungen und auch die Gottesdienste sind abgesagt, die Straßen sind leer. Am Sonntag verlautete aus der Roten Zone rund um Codogno, diverse Supermärkte hätten gleich gar nicht geöffnet, während die anderen binnen weniger Stunden leergekauft waren. Auch die Busse und Züge des öffentlichen Nahverkehrs fahren ohne Halt durch. Wenn nötig soll auch die Armee zum Einsatz kommen, um die Abriegelung zu gewährleisten.

Doch es ist fraglich, ob das ausreicht, um eine Ausbreitung zu stoppen. Mittlerweile sind von Turin im Nordwesten über den Großraum Mailand bis nach Venedig im Nordosten diverse weitere Ansteckungsfälle außerhalb der beiden Infektionsherde bekannt geworden. Auch in der südlich an die Lombardei und das Veneto grenzenden Emilia Romagna wurden elf Fälle nachgewiesen.

Am Sonntag schalteten deshalb sämtliche Regionen des Nordens in den Krisenmodus. Im Piemont, in der Lombardei, im Veneto und in der Emilia Romagna stellen sämtliche Universitäten den Lehr- und Prüfungsbetrieb ein. In der Lombardei ebenso wie im Veneto wurde zudem von den Regionsregierungen vorerst für eine Woche die Schließung aller Schulen verfügt. Im Piemont wiederum sollen vor allen Krankenhäusern Zelte aufgebaut werden, um dort die Anamnese eintreffender Patienten durchzuführen und so die Kontaminierung der Klinikgebäude zu verhindern. Abgesagt wurden zudem die Gartenmesse in Mailand, die nächste Woche beginnen sollte, sowie diverse Spiele der Ersten Fußballliga in Turin, Bergamo, Mailand und Verona. Und Giorgio Armani will seine Models auf der Milano Fashion Week ohne Publikum hinter geschlossenen Türen flanieren lassen.

Eine Notstandsmaßnahme betrifft jetzt schon ganz Italien: Die Regierung ordnete an, dass alle Klassenfahrten der Schulen im In- und Ausland abgesagt werden.