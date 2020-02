Die Lage an Asiens Börsen hat sich stabilisiert. Nach deutlichen Kursrückgängen zum Wochenbeginn legte der Leitindex an den chinesischen Festlandbörsen am Dienstag um 2,64 Prozent zu. Am Vortag war er um fast acht Prozent abgesackt.



Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Dienstag 0,7 Prozent höher. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex mehr als 4 Prozent an Wert eingebüßt. "Bei den Investoren überwiegt noch die Hoffnung, dass die Maßnahmen der chinesischen Regierung gegen eine zunehmende Ausbreitung des Virus wirksam sein werden. Zudem wird erwartet, dass Peking die Wirtschaft in naher Zukunft verstärkt stützen wird", sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst bei AxiTrader.



Das Coronavirus sei zwar weiterhin Thema, am Aktienmarkt steige die Risikobereitschaft aber bereits wieder etwas, hieß es aus dem Handel.