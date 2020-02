In Japan sind an Bord eines Kreuzfahrtschiffes zehn Infektionen des Coronavirus nachgewiesen worden. Die Infizierten wurden in der Tokioter Nachbarprovinz Kanagawa ins Krankenhaus gebracht. An Bord befinden sich nach Angaben der Reederei "Princess Cruises" auch acht deutsche Passagiere. Ob die Deutschen positiv getestet wurden, konnte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums nicht sagen. Auch der Deutschen Botschaft in Tokio lagen zunächst keine Informationen vor. In Japan sind damit 33 Fälle bestätigt.

Die restlichen 3.700 Passagiere und Crew-Mitglieder sollten für weitere 14 Tage an Bord bleiben, sagte Gesundheitsminister Katsunobu Kato. Er verwies auf die bisherigen Erkenntnisse, wonach es bis zu 14 Tage dauern kann, bis mit dem Coronavirus Infizierte die ersten Symptome zeigen. Das Schiff war nach Yokohama nahe Tokio zurückgekehrt, nachdem es unter anderem in Häfen in Vietnam, Taiwan und anderen Städten in Japan angelegt hatte.



Es wurde bereits am Montag im Hafen von Yokohama unter Quarantäne gestellt. Anlass für die Quarantäne war ein 80-Jähriger aus Hongkong, der am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Der Mann sei am 20. Januar in Tokios Nachbarstadt Yokohama zugestiegen und fünf Tage später in Hongkong von Bord der "Diamond Princess" gegangen, hieß es. Die zehn nun diagnostizierten Menschen hatten alle entweder Symptome oder engen Kontakt mit dem Mann gehabt.

Weiterer Anstieg der Toten- und Infiziertenzahlen

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen und der Toten durch das Coronavirus ist in China derweil weiter gestiegen. Bis Mittwoch kletterte die Zahl der Patienten mit der neuen Lungenkrankheit innerhalb eines Tages um 3887 auf 24.324, wie die Gesundheitskommission in Peking berichtete. Die Zahl der Toten legte um 65 auf 490 zu. Die Gesundheitskommission zählt zudem noch mehr als 23.000 Verdachtsfälle.

Außerhalb von Festland-China gibt es in mehr als zwei Dutzend Ländern mehr als 230 weitere bestätigte Infektionen, davon zwölf in Deutschland. In Hongkong und den Philippinen sind zwei Patienten gestorben. Nach Angaben der Ärzte geht es den zwölf Erkrankten in Deutschland gut. Außer zwei Infizierten, die am Samstag mit anderen Deutschen aus Wuhan ausgeflogen worden waren, gibt es zehn Patienten in Bayern, die in Zusammenhang mit dem Autozulieferer Webasto stehen. Zwei von ihnen haben nur leichtes Fieber. Auch der auf der Kanareninsel La Gomera infizierte Deutschen ist nach Angaben der Behörden wohlauf.

Die radikalen Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie haben in China zu einer drastischen Verlangsamung des öffentlichen Lebens geführt. Viele Fabriken und Büros sind vorerst weiter geschlossen. Vielfach sind auch Lieferketten schon unterbrochen. Wie die Lufthansa haben viele Airlines ihre China-Flüge gestrichen. Die Auswirkungen auf das wirtschaftliche Leben sind enorm.