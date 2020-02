Sie brauchen keine Medikamente gegen Viren zu kaufen



Aktuell gibt es kein spezielles Medikament und keine Impfung gegen das neuartige Coronavirus. Zwar wurde Oseltamivir, ein Wirkstoff im bekannten Antigrippemittel Tamiflu, probeweise bei Covid-19-Erkrankten eingesetzt (The Lancet: Chen et al., 2020), doch gibt es keinen Beleg, dass er wirkt. "Virologisch gesehen ist das Blödsinn", sagt Friedemann Weber, Leiter des Instituts für Virologie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Denn die Oberflächenstrukturen von Influenzaviren, an denen das Medikament andockt, unterschieden sich so sehr von dem Sars-CoV-2 Virus, dass das Medikament nicht wirken dürfte.

Antibiotika funktionieren sowieso nicht, weil sie nur gegen bakterielle Infektionen helfen. Vereinzelt wurden Patientinnen und Patienten mit verschreibungspflichtigen Medikamenten behandelt, die normalerweise bei HIV-Infektionen eingesetzt werden. Forschende halten den Ansatz für vielversprechend (Journal of Korean Medical Science: Lim et al., 2020), doch gibt es noch keine stichhaltigen Beweise für einen positiven Effekt. Diese und auch andere Medikamente dieser Art sind zudem nicht rezeptfrei erhältlich.

Nach derzeitigem Stand ist es also nicht sinnvoll, sich mit Arzneimitteln vor dem Coronavirus zu schützen. Einen großzügigen Vorrat an sonstigen verschreibungspflichtigen Medikamenten zu Hause zu haben, ist dagegen ratsam – für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich das Virus unkontrolliert verbreitet und es vorzuziehen ist, seltener das Haus zu verlassen und jeglichen Kontakt zu Fremden zu meiden.

Gängige Atemschutzmasken werden nicht empfohlen



Nur wer selbst unter einer Atemwegsinfektion wie einer Lungenentzündung leidet und vermeiden will, andere Personen damit anzustecken, sollte laut dem RKI einen Mund-Nasenschutz tragen. Es gibt hingegen keine Hinweise darauf, dass eine Atemschutzmaske, wie man sie derzeit auf vielen Fotos in den Medien sieht, gesunde Menschen vor einer Sars-CoV-2-Infektion schützen. So ein chirurgischer Mund-Nasenschutz sei dafür konzipiert, die Umwelt vor einem infizierten Träger zu schützen, nicht anders herum, erklärt die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. in einer Pressemitteilung.

Gesunde Menschen müssten sogenannte FFP-Masken tragen, um sich effektiv vor Viren zu schützen. Solche Masken könnten allerdings das Atmen erschweren und gehörten zur professionellen Schutzausrüstung von Ärzten und Pflegepersonal, die engen Kontakt zu Infizierten haben. Auch Clemens Wendtner, Leiter des Instituts für Tropenmedizin und Infektiologie an der München Klinik, plädiert dafür, die Masken dort einzusetzen, wo sie wirklich gebraucht werden, nämlich im ärztlichen und pflegerischen Bereich. "Das Maskentragen in Deutschland im öffentlichen Raum ist nicht sinnvoll", sagt der Arzt. Allein schon deshalb, weil die Masken etwa alle 20 Minuten ausgetauscht werden müssten – nämlich dann, wenn sie vom Atem feucht werden und nicht mehr vor Erregern schützen können.

Kinder können weiter zur Schule und in den Kindergarten



Nach aktuellem Stand gibt es keinen Grund, Kinder aus dem Kindergarten oder der Schule zu nehmen. Abgesehen von den 16 Personen, die in Deutschland gegen eine Sars-CoV-2 Infektion behandelt wurden, ist nicht bekannt, dass sich weitere Menschen in Deutschland angesteckt haben. Alle nachweislich Infizierten stehen entweder in Verbindung mit einer zusammenhängenden Infektionskette in Bayern oder hatten sich bereits in China mit dem Virus infiziert und wurden gesondert in einer Klinik in Deutschland behandelt. Das Robert Koch-Institut (RKI) warnt zwar davor, dass weitere Infektionen in Deutschland möglich sind, schätzt die Gefahr für die allgemeine Gesundheit aber als gering ein.

Sie können Post aus China weiter annehmen

Dass sich das neue Coronavirus über Oberflächen verbreiten kann, ist nicht ausgeschlossen. Solche Schmierinfektionen treten entweder dann auf, wenn eine infizierte Person eine andere berührt, oder wenn sie einen Gegenstand anfasst, den danach jemand Gesundes in die Hand nimmt. Es habe bereits Fälle gegeben, wo sich Betroffene ohne oder mit nur flüchtigem Kontakt zu infizierten Personen in Großraumbüros angesteckt haben, sagt Clemens Wendtner von der München Klinik Schwabing.

Forscher und Forscherinnen von der Universität Greifswald und der Ruhr Universität Bochum fanden in einer Metaanalyse heraus, dass verschiedene Coronaviren zwischen zwei Stunden und neun Tagen auf Oberflächen überleben können (Journal of Hospital Infection: Kampf et al., 2020). Laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung steht es aber vor allem in trockenen Umgebungen nicht sehr gut um die Überlebenschancen von Coronaviren. Dass sich das Virus über Oberflächen weiterverbreitet, ist deshalb nur innerhalb eines kurzen Zeitraums denkbar – die mehrtägige Reise auf einem Päckchen von China nach Deutschland kann es wohl eher nicht überstehen. Bislang sind jedenfalls keine Infektionsfälle bekannt, die sich auf importierte Waren aus China zurückführen lassen.

Sie müssen keine importierten Lebensmittel meiden

Ebenfalls ist es unwahrscheinlich, dass sich das Virus über Lebensmittel aus China verbreitet. Trotzdem weist das Bundesinstitut für Risikobewertung darauf hin, die allgemeinen Regeln zum Schutz vor Lebensmittelinfektionen zu beachten: rohe und gegarte Lebensmittel separat lagern, um zu vermeiden, dass schädliche Viren von rohem Fleisch oder Tierprodukten auf Gekochtes überspringen. Die Hände vor dem Kochen immer gründlich waschen, um eine Übertragung von Viren von der Haut auf Lebensmittel zu verhindern. Das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit schreibt außerdem, dass das Virus hitzeempfindlich ist. Wer also ganz sicher gehen will, kann das Ansteckungsrisiko minimieren, indem er oder sie rohe Lebensmittel ausreichend erhitzt.

Es gibt keine sinnvollen Hausmittel gegen das Virus

Vor allem in den sozialen Netzwerken kursieren Meldungen über Hausmittel, die das Virus bekämpfen sollen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt davor, dass weder Vitamin C noch Kräutertees vor dem neuen Coronavirus schützen. Genauso wenig helfe es, Knoblauch zu essen. Die Organisation enttarnt solche und weitere Falschmeldungen auf ihrer Website.

Sie haben noch mehr Fragen? Dann schicken Sie sie uns. Lesen Sie hier, was wissenschaftlich über den Corona-Erreger bisher bekannt ist – und was noch unklar.