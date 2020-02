Die nationale Gesundheitskommission in Peking hat eine neue Definition erlassen, wer als vom Coronavirus infiziert gilt: China erfasst demnach seit Freitag nur noch Personen in der Statistik, wenn sie Krankheitssymptome aufweisen. Menschen, bei denen das Virus zwar nachgewiesen wurde, die aber keine Symptome aufweisen, tauchen in der Statistik nicht mehr auf.

Die neue Definition widerspricht den Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die als Infizierten jemanden betrachtet, bei dem eine 2019-nCoV-Infektion durch ein Labor bestätigt wurde – egal ob mit oder ohne Symptomen. Laut der WHO nehmen die Infektionen in etwa 80 Prozent der Fälle einen milden Verlauf. Es ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer derer, die infiziert, aber nicht registriert sind, sehr hoch ist.

Seit Ende vergangener Woche wächst der Anstieg der neu nachgewiesenen Ansteckungen mit der Lungenkrankheit nicht mehr so stark wie zuvor. Inwiefern das auf die neue Definition von Infizierten zurückzuführen ist, ist bisher unklar.