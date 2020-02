Jedes Jahr sterben mehr als 120.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Deutschland an den Folgen ihres Zigarettenkonsums. Trotzdem unternimmt kein Land in Europa weniger dagegen. Das belegt nun auch die neue Ausgabe der Tabakkontrollskala, die heute auf der European Conference on Tobacco or Health in Berlin vorgestellt wurde. Bei der Bestandsaufnahme aller Maßnahmen zum Schutz vor den Gefahren des Rauchens landete Deutschland auf dem letzten von 36 Plätzen. Bislang war Österreich das Schlusslicht. Doch weil dort vor drei Monaten die rauchfreie Gastronomie eingeführt wurde und es bei uns in 13 von 16 Bundesländern immer noch Raucherkneipen gibt, hat die Alpenrepublik ihren Nachbarn im Norden beim Gesundheitsschutz überholt.

Daran wird auch das Werbeverbot nichts ändern, das die Bundesregierung demnächst auf den Weg bringen will und das Anfang 2022 in Kraft treten soll. Denn die bislang vorliegenden Gesetzentwürfe lassen den Tabakkonzernen eine Hintertür offen: Sie sollen auch in Zukunft als Sponsoren von Massenveranstaltungen für ihre Produkte werben dürfen. Schon seit Jahren gibt die Tabakbranche mehr Geld für die Posten "Promotion" und "Sponsorship" aus als für die Plakatwerbung – 2017 waren es zusammen rund 150 Millionen Euro (Drogen- und Suchtbericht 2019).

Das Geld fließt beispielsweise in Marketingaktionen auf Musikfestivals wie Rock am Ring oder dem Parookaville (Direktmarketing für Tabakprodukte in Deutschland, DKFZ, 2015). Die Zigarettenfirmen mieten oft ganze Areale des Festivalgeländes, wo Besucher kostenlos chillen können. Und obwohl dort Teenie-Stars wie der YouTuber Simon Desue Autogramme verteilen, bekommen die vielen Jugendlichen, die zu den Festivals pilgern, von dem Reklamerummel dahinter angeblich nichts mit – das behaupten zumindest Zigarettenhersteller wie Reemtsma.

Die Tabakindustrie sponsert Parteien und sorgt für Milliardeneinnahmen

Sollte die Große Koalition das Tabaksponsoring auch in Zukunft dulden, dürfte das auch für sie finanzielle Gründe haben: Von einem Verbot wären auch die Schatzmeister der Groko-Parteien – und die der FDP – betroffen. Denn der Deutsche Zigarettenverband und seine Mitgliedsunternehmen sind auf vielen Parteiveranstaltungen als Sponsoren präsent, zuletzt Ende 2019 auf den Bundesparteitagen von CDU und SPD. Addiert man Parteispenden und Anzeigen in Parteizeitschriften hinzu, dann investieren die Tabakkonzerne wohl nirgendwo sonst so viel Geld in die Parteienfinanzierung wie in Deutschland.



Doch das allein kann die deutsche Sonderrolle nicht erklären. Wichtiger sind die zuletzt mehr als 14 Milliarden Euro, die jedes Jahr dank der Tabaksteuer in den Staatshaushalt fließen. Damit das so bleibt und kein Raucher wegen einer sprunghaften Preissteigerung auf die Idee kommt, mit dem Rauchen aufzuhören, wird die Tabaksteuer hierzulande – wenn überhaupt – nur in Trippelschritten erhöht. Auch sonst hat die Zigarettenbranche in Deutschland wenig Grund zum Klagen: Zwar nehmen die Verkaufszahlen seit Jahren ab, doch die Umsätze bleiben dank höherer Preise nahezu konstant.



Und noch immer können sich die Tabakkonzerne über Umsatzrenditen freuen, wie sie sonst nur beim Handel mit illegalen Drogen zu erzielen sind. Kein Wunder also, dass einheimische Branchenvertreter die laschen Regelungen in Deutschland als Modell verkaufen, an dem sich andere Regierungen in Europa orientieren sollten (Sucht: Plötschke-Langer, 2014).

Lobbyisten wie Jan Mücke, der Geschäftsführer des Zigarettenverbandes, betonen weiderholt, dass die Zahl der jugendlichen Raucherinnen und Raucher in Deutschland sinkt, obwohl die Politik weitgehend auf gesetzliche Maßnahmen zur Eindämmung des Tabakkonsums verzichtet. Die Vertreter der Tabaklobby sehen darin einen Erfolg von Schulprogrammen wie "Be smart, don’t start" und Informationsangeboten wie der "Rauchfrei"-Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.