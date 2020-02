Zum ersten Mal seit Ausbruch der Coronavirus-Epidemie ist ein Mensch außerhalb Chinas an den Folgen der neuartigen Atemwegserkrankung gestorben. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Sonntag mitteilte, starb auf den Philippinen ein Chinese aus Wuhan. In der chinesischen Stadt wütet das Coronavirus besonders heftig. Dort war es im Dezember erstmals bei Menschen aufgetaucht, hat sich inzwischen aber auf knapp 30 Länder ausgebreitet.



"Das ist der erste gemeldete Todesfall außerhalb Chinas", sagte WHO-Vertreter Rabindra Abeyasinghe in Manila. Er fügte aber hinzu, man müsse berücksichtigen, dass der Mann sich nicht auf den Philippinen angesteckt habe. "Dieser Patient kam vom Epizentrum dieses Ausbruchs", betonte Abeyasinghe.

Bei dem Toten handelt es sich um einen 44-Jährigen, der am 25. Januar zunächst mit Fieber, Husten und Halsschmerzen ins Krankenhaus gekommen sei, teilte das philippinische Gesundheitsministerium mit. Später sei der Mann an einer Lungenentzündung erkrankt. Er habe sich aber in stabilem Zustand befunden und Anzeichen einer Genesung gezeigt, hieß es weiter. Überraschend habe sich sein Zustand in den letzten 24 Stunden dann allerdings wieder verschlechtert und er sei in einem Krankenhaus in Manila gestorben.



Wie der philippinische Gesundheitsminister Francisco Duque mitteilte, war der Mann an der Seite einer Chinesin ins Land gereist, die ebenfalls positiv auf das Virus getestet worden war. Die Frau erhole sich derzeit im Krankenhaus von der Infektion.



Kurz vor dem Todesfall hatte die philippinische Regierung die Landesgrenze für sämtliche ausländischen Einreisenden aus China geschlossen. Andere Länder, darunter Australien und die USA, haben ähnliche Einreiseverbote verhängt.

Weitere Städte in China verhängen Ausgangssperre

In der Volksrepublik steigt die Zahl der Infizierten und der Todesopfer trotz massiver Sicherheitsvorkehrungen ungebremst. Nach Behördenangaben sind bisher in China 304 Patienten an dem Virus gestorben. Mehr als 14,300 Menschen haben sich in dem Land infiziert. In Deutschland sind acht Fälle bekannt. Spanien meldete zudem, dass ein deutscher Tourist am Coronavirus erkrankt sei. Ein Passagier an Bord einer Bundeswehrmaschine, mit der mehr als 100 Deutsche am Samstag aus der chinesischen Stadt Wuhan zurückgekehrt waren, steht im Verdacht, das Virus in sich zu tragen.



Die zentralchinesische Millionenmetropole Wuhan, die Hauptstadt der Provinz Hubei, gilt as Zentrum der Epidemie und steht unter Quarantäne. Wegen der rasanten Verbreitung des Virus hat nun erstmals eine Stadt außerhalb der Provinz Hubei die Bewegungsfreiheit seiner Bewohner massiv eingeschränkt. In der Neun-Millionen-Einwohner-Metropole Wenzhou an der Ostküste Chinas dürfe nur noch ein Mensch pro Haushalt alle zwei Tage auf die Straße, um das zum Leben Nötigste einzukaufen, teilten die örtlichen Behörden mit. Die Stadt schloss auch 46 Autobahn-Mautstellen.