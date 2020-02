Der Arzt Gian Domenico Borasio lehrt Palliativmedizin an der Universität Lausanne in der Schweiz. Ihm ist es maßgeblich zu verdanken, dass sich heute alle Medizinstudierenden in Deutschland und der Schweiz in ihrer Ausbildung mit der Begleitung Sterbender und ihrer Familien auseinandersetzen müssen. Hier schreibt er, warum Paragraf 217 des Strafgesetzbuchs die Selbstbestimmung am Lebensende unter ärztlichem Beistand verhindert.



Es wird Zeit, den Paragrafen 217 des Strafgesetzbuchs zu kippen. Die Bundesverfassungsrichter könnten am Mittwochmorgen genau dies tun, um ein Gesetz zu entkräften, das Patientinnen und Patienten am Lebensende mit ihrem Leiden alleinlässt. Und sie noch dazu von ärztlicher Hilfe abschneidet. Das "Verbot der geschäftsmäßigen Suizidhilfe" erhöht das Risiko einsamer und gewaltsamer Suizide. Dieses Gesetz ist eines, das Ärzte einschüchtert und verzweifelte Angehörige vor ein unlösbares Dilemma stellt. Es ist nicht nur verfehlt – es ist unmenschlich.

Professor Gian Domenico Borasio lehrt Palliativmedizin in der Schweiz und Deutschland. Er ist zudem Autor der Bestseller "Über das Sterben" und "selbst bestimmt sterben". © privat

Um zu verstehen, was Paragraf 217 angerichtet hat, ist es hilfreich, sich zurückzuerinnern, weshalb es der Gesetzgeber überhaupt für notwendig hielt, vor kaum mehr als vier Jahren ein Gesetz zum Thema Suizidhilfe zu erlassen. Zum einen wurde die gesellschaftliche Diskussion über Selbstbestimmung am Lebensende zunehmend intensiver geführt; zum anderen wuchs die Unsicherheit in der Ärzteschaft aufgrund sich widersprechender Gerichtsurteile und unterschiedlicher Vorgaben ihrer Ärztekammern. Zehn von 17 Landesärztekammern drohen ihren Mitgliedern, die Suizidhilfe leisten, mit berufsrechtlichen Konsequenzen bis hin zum Entzug der Approbation, die anderen (darunter auch Bayern und Baden-Württemberg) tun dies nicht.

Dabei war im deutschen Strafrecht bis 2015 klar: Die Hilfe beim Suizid kann keine Straftat sein, weil der Suizid selbst keine Straftat ist. Diese an sich logische Argumentation wurde durch die Aktivitäten von Organisationen wie Sterbehilfe Deutschland infrage gestellt, denen vielfach eigennützige Motive für ihre geleistete straffreie Suizidhilfe vorgeworfen wurde. Befürchtungen vor dem Entstehen einer "Industrie des Todes" machten sich breit. Dies wollten viele Politikerinnen und Politiker verhindern.

Wer als Arzt Suizidhilfe leistet, ist gleich vierfach bedroht

Vier Gesetzentwürfe standen 2015 zur Debatte. Durchsetzen sollte sich der Entwurf der Bundestagsabgeordneten Michael Brand (CDU) und Kerstin Griese (SPD), der von den Kirchen, den Unionsparteien und den bioethisch konservativen Kreisen innerhalb von SPD und Grünen bevorzugt wurde. Der Brand-Griese-Paragraf, Nummer 217, stellt die "geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung" unter Strafe. Allerdings bedeutet im deutschen Recht das Wort "geschäftsmäßig" nicht etwa "entgeltlich", sondern lediglich "auf Wiederholung angelegt". Von einer Bestrafung ausgenommen sind Angehörige und nahestehende Personen, die einem Menschen am Ende seines Lebens in den Tod verhelfen, nicht aber Ärztinnen und Ärzte.

Dieser Paragraf ist ein Suizidhilfe-Verhinderungsgesetz. Schon vor Inkrafttreten standen Ärzte aufgrund berufsspezifischer Vorschriften unter einer rechtlichen Dreifachbedrohung, wenn sie Suizidhilfe leisteten. So müssen sie erstens nach der noch geltenden Rechtsprechung Menschen retten, die nach einem versuchten Suizid das Bewusstsein verloren haben. Zweitens ist es Ärzten streng verboten, Betäubungsmittel zu verwenden, um wirksame Hilfe beim Suizid leisten zu können. Und drittens kann die Suizidhilfe eben berufsrechtliche Folgen haben.

Paragraf 217 ergänzte eine vierte Drohung, und zwar wegen des Begriffs der "geschäftsmäßigen" Tätigkeit. Denn jedes ärztliche Handeln ist per se auf Wiederholung ausgelegt. Das ärztliche Ethos verlangt ja, dass Ärzte alle Patienten gleichbehandeln. Das heißt, wenn eine Ärztin bei einem Patienten am Lebensende in aussichtsloser Lage Suizidhilfe leistet, wird sie dies bei der nächsten Patientin in ähnlicher Situation genauso tun – denn das ärztliche Gewissen ist keine Eintagsfliege. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags sah in diesem Punkt zu Recht einen Grund, an der Verfassungsmäßigkeit des neuen Gesetzes zu zweifeln.



Morphin entziehen, um zu helfen?

Diese Befürchtungen sind und waren mehr als begründet. Es war noch kein Monat seit der Verabschiedung des Gesetzes vergangen, da klingelte die Kriminalpolizei an der Tür des Palliativmediziners Matthias Thöns und beschlagnahmte die Akte eines kurz zuvor verstorbenen Patienten. Der Grund: Es bestehe "der Verdacht, dass dem Verstorbenen zu hohe Mengen an Medikamenten verschrieben wurden, obwohl dieser erkennbare Suizidabsichten hatte".

Nun ist es so, dass ein Großteil der Menschen in ihrer letzten Lebensphase mehr oder weniger offen den Wunsch äußert, es möge bald zu Ende gehen. Wer all diese Äußerungen als Suizidabsichten betrachten würde, könnte beispielsweise seinen Patienten das Morphin, das sie zur Behandlung ihrer Schmerzen oder ihrer Atemnot brauchen, nur noch in homöopathischen – und damit nicht ausreichend wirksamen – Mengen verschreiben. Eben aus Angst, nach dem Tod des Patienten ansonsten aufgrund von Paragraf 217 angeklagt zu werden. Für Palliativmedizinerinnen und -mediziner, die ihr Berufsziel in der Linderung von Leiden sehen, ist das ein unerträglicher Zustand.