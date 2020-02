Die EU-Kommission will gezielter gegen Krebserkrankungen vorgehen. Wie die Kommission ankündigte, soll bis Jahresende ein Plan mit Maßnahmen gegen die hohen Fallzahlen vorliegen. Ziel seien mehr Forschung, mehr Datenaustausch und bessere Vorsorge.

Zunächst werde es in den nächsten zwölf Wochen Gespräche mit Betroffenen, Politikern, Medizinern und Vertretern von Nichtregierungs- und Lobbyorganisationen geben, teilte die Kommission mit. Die Beteiligten sollen sich dazu äußern, wie das Thema ihrer Meinung nach auf EU-Ebene am besten angegangen werden kann. "Die Ergebnisse der Konsultation werden in den Entwurf des europäischen Krebsbekämpfungsplans einfließen", hieß es.

Von der Leyen beklagt unterschiedliche Überlebenschancen

EU-Kommissionspräsidentin Urusla von der Leyen erinnerte in einer Rede daran, dass ihre Schwester im Alter von elf Jahren an einem Tumor gestorben sei. Fast jeder kenne die Krankheit bei Angehörigen oder Bekannten und auch die damit verbundene Hilflosigkeit. Doch gemeinsam könne und müsse Europa mehr tun, sagte sie.



Die unterschiedlichen Überlebenschancen seien untragbar, kritisierte von der Leyen. "Für eine Frau mit Gebärmutterhalskrebs in Rumänien ist es 16 Mal wahrscheinlicher, zu sterben, als für eine Frau in Italien." Alle Bürger müssten ebenso Zugang zu Früherkennungsuntersuchungen haben wie zu den Impfungen etwa gegen Gebärmutterhalskrebs.

Insgesamt müsse die Vorbeugung verbessert werden, denn 40 Prozent der Krebsfälle seien vermeidbar, sagte die Kommissionspräsidentin. Zu erwägen seien etwa Zielmarken für Präventionsausgaben. Auch der Lebensstil habe enormen Einfluss. Es gehe darum, Sport und gesunde Ernährung voranzubringen.

WHO erwartet Verdopplung der Erkrankungen

Besondere Bedeutung habe die Erforschung neuer Technologie wie künstlicher Intelligenz, die zum Beispiel Frühdiagnosen verbessern könne. Wichtig ist von der Leyen zufolge zudem der Datenaustausch. Dafür errichte die Kommission eine gemeinsame Plattform für Gesundheitsdaten, auf der Wissenschaftler ihre Erkenntnisse austauschen könnten.

Krebs betrifft weltweit Millionen Menschen. Die Zahl der Fälle dürfte sich nach einer Prognose der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bis 2040 fast verdoppeln. 2018 erkrankten laut WHO weltweit 18,1 Millionen Menschen neu an Krebs, 9,6 Millionen Menschen starben daran. Im Jahr 2040 dürften etwa 29 bis 37 Millionen Menschen neu an Krebs erkranken. Gründe für den Anstieg sind unter anderem die wachsende Weltbevölkerung und die Tatsache, dass viele Menschen älter werden.

Für die Bundesrepublik erwartet das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) einen Anstieg der jährlichen Neuerkrankungen von derzeit 500.000 auf dann etwa 600.000 Fälle. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts erkrankt in Deutschland fast jeder Zweite an Krebs: Bei Frauen beträgt das Lebenszeitrisiko 42,6 Prozent, bei Männern 47,5 Prozent. In der EU ist Krebs nach offiziellen Daten für etwa ein Viertel der jährlichen Todesfälle verantwortlich.