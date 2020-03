Jede Maske schützt zu einem gewissen Grad vor einer Infektion, sonst würden sie nicht in Krankenhäusern und Praxen eingesetzt. Wie effektiv die Masken sind und in welchem Kontext ihr Einsatz sinnvoll ist, hängt aber von der Art der Maske ab. Um sich vor kleinen Aerosolen zu schützen, also vor kleinsten Partikeln in der Luft, die das Virus theoretisch auch übertragen können, muss man eine sogenannte FFP-Maske tragen, und zwar mindestens der Schutzstufe zwei, am besten aber drei (Journal of Health Care Engineering: Lee et al., 2020). Ein chirurgischer Mund-Nasen-Schutz schirmt eigentlich nur vor größeren Tröpfchen ab und wird dort eingesetzt, wo der Träger direkt mit Körperflüssigkeiten einer Person in Kontakt kommen könnte, also etwa in Krankenhäusern. Ärztinnen und Pfleger tragen den Mund-Nasen-Schutz im Krankenhaus auch deswegen, weil sie ihre Patienten vor ihren eigenen Körperflüssigkeiten schützen wollen, also etwa davor, dass der Speichel eines Arztes auf den Patienten gelangt. Es handelt sich bei den chirurgischen Schutzmasken also oftmals um eine Maßnahme zum Fremdschutz und weniger für den Eigenschutz.



Mundschutz - Soll ich beim Einkauf eine Maske tragen? Viele Menschen tragen in der Corona-Pandemie nun Mundschutz. Welche Masken wirklich schützen und warum es besser sein kann, eine zu basteln statt sie zu kaufen.