Die Pandemiewelle hat begonnen. In den kommenden Wochen werden sich auch in Deutschland weitere Tausende Menschen mit dem neuen Coronavirus Sars-CoV-2 anstecken. Selbst wenn Maßnahmen wie das Verbot öffentlicher Veranstaltungen und Verhaltensänderungen wirken und es gelingt, den Höhepunkt des Ausbruchs hinauszuzögern: Es wird weitere Todesfälle durch das Virus geben. Nun geht es darum, all jene zu schützen, die besonders gefährdet sind: vor allem ältere Menschen, aber auch solche jeden Alters, die chronische Erkrankungen haben, deren Immunsystem geschwächt ist und nun mehr denn je unsere Unterstützung brauchen. Und jeder kann dabei helfen.

Es lässt sich nicht oft genug wiederholen: Je älter die Menschen, desto wahrscheinlicher endet eine Infektion mit Sars-CoV-2 auch tödlich. Das ließen schon im Januar erste kleinere Studien vermuten. Nun bestätigt sich dieser Befund immer eindringlicher. Zuletzt belegte das eine Expertengruppe der Weltgesundheitsorganisation WHO, als sie neun Tage lang in China unterwegs war und die Daten von beinahe 56.000 Infizierten auswertete, die in chinesischen Krankenhäusern behandelt wurden (PDF: Joint Mission Report Covid-19, 2020). Nach diesen Daten starben etwa 22 Prozent der über 80-jährigen Infizierten an Covid-19. Das ist mehr als jeder Fünfte.

Zum Vergleich: Insgesamt lag die Fallsterblichkeit, also der Anteil der Menschen, die an der Infektion starben, in dieser Untersuchung bei knapp vier Prozent. In Wahrheit dürfte sie noch deutlich darunterliegen, da viele Infektionen so milde verlaufen, dass die Betroffenen nicht im Krankenhaus behandelt werden mussten oder gar nicht erst auffielen, weil sie sich nicht in medizinische Behandlung begeben haben.

In einer anderen großen Studie mit fast 45.000 Patienten aus China starben etwa 15 Prozent der Patientinnen und Patienten, die mindestens 80 Jahre alt waren (CDC Weekly: CPERE Novel, 2020). Unter den 70- bis 79-Jährigen erlag jeder Zwölfte, also acht Prozent, der Krankheit, bei den 60- bis 69-Jährigen waren es 3,6 Prozent. Das zeigt: Ab 50 bis 60 Jahren steigt das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf deutlich. Und ohne eine spezifische Therapie und einen Impfstoff benötigen diese Menschen einen Platz auf einer Intensivstation, ein Beatmungsgerät und den Kreislauf stabilisierende Mittel. Und diese Plätze drohen knapp zu werden.

Natürlich kann es auch milde Verläufe einer Covid-19-Erkrankung für Menschen im hohen Alter geben. Doch sie sind unwahrscheinlicher, weil mit den Jahren die körpereigene Abwehr weniger gut funktioniert, Forscher sprechen von Immunseneszenz. "Bei Älteren kann es passieren, dass ihr Körper deswegen verspätet auf das Virus reagiert – der Erreger kann sich mehr ausbreiten als bei Jüngeren", sagt der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Das könne in vielen Fällen sogar dafür sorgen, dass das Immunsystem später überreagiert und nicht nur Krankheitserreger angreift, sondern auch eigene Körperzellen. "So eine Reaktion ist eine der Ursachen, warum es vielen alten Menschen mit Covid-19 so schlecht geht."



Aber auch Grunderkrankungen können dazu führen, dass das Virus sich im Körper festsetzen und dessen Verteidigungslinien überwinden kann. Und das betrifft im Prinzip Menschen jeden Alters, die vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Bluthochdruck haben. Das erhöht das Risiko für eine schwere Covid-19-Infektion, wie Forschende aus China im Magazin The Lancet schreiben (Zhou et al., 2020). "Vorerkrankungen vermindern die Leistungsfähigkeit des Körpers. Das Immunsystem hat es schwerer, sich gegen die Erreger zu wehren", sagt Schmidt-Chanasit. Das betreffe erkrankte Menschen zwar unabhängig von ihrem Alter. Doch Ältere seien davon besonders betroffen, weil sie häufiger nicht nur eine Vorerkrankung haben, sondern mehrere.

Das Robert Koch-Institut nennt außerdem Personen mit chronischen Erkrankungen der Leber und der Lunge, Leute, die an Krebs leiden oder eine Immunschwäche haben sowie Raucherinnen und Raucher. Covid-19 ist eine Lungenerkrankung, deshalb kann alles, was die Atemwege belastet oder direkt schadet, zum Problem werden. Dazu gehören natürlich Zigaretten, aber mitunter auch Verdampfer. Das Rauchen könnte zumindest in China eine Ursache dafür sein, dass Männer häufiger an der Infektion sterben als Frauen. Denn dort ist Rauchen eher Männersache. Ob sich diese Annahme bestätigt, müssen weitere Daten zeigen.