Das Robert Koch-Institut (RKI) warnt in der Corona-Krise vor leichtfertigem Verhalten: "Ich möchte alle Menschen bitten, die Krankheit ernst zu nehmen und sich an das Abstandsgebot zu halten", sagte Institutschef Lothar H. Wieler. "Es ist bedauerlich", dass viele Menschen das Risiko unterschätzten, das Virus durch Husten und Niesen zu übertragen. Er beklagte, auch ältere Menschen nähmen das Erkrankungsrisiko weniger ernst, sie betreuten oft Kinder und fühlten sich robust.



Wieler forderte die Älteren auf, ihr Schutzverhalten anzupassen. "90 Prozent wissen, dass sie zu Hause bleiben sollen, aber lediglich 77 Prozent tun es", sagte er unter Berufung auf eine Studie der Universität Erfurt. Wer krank sei, müsse zu Hause bleiben. Auch längst nicht alle Menschen, die Symptome feststellen, begäben sich in Quarantäne, beklagte Wieler. 89 Prozent wüssten, dass das sinnvoll sei – nur 63 Prozent täten das auch. "Wer krank ist und zur Arbeit geht, erhöht das Risiko andere anzustecken."

An ihrem Erkrankungen sterben in Deutschland nach wie vor vor allem ältere Menschen: Von den 583 bisher Gestorbenen in Deutschland waren laut RKI 31 jünger als 62 Jahre (26 Männer und 5 Frauen). Die jüngste Verstorbene war 28 Jahre alt, die Frau habe eine Vorerkrankung gehabt, sagte Wieler. Die Sterblichkeitsrate liegt laut RKI bei 0,8 Prozent.

Auf eine Mundschutzpflicht angesprochen unterschied Wieler zwischen den FFP2-Masken, wie sie etwa medizinisches Personal braucht, und einem einfachen, teils selbstgenähten Mund- und Nasenschutz, wie ihn derzeit einige Menschen etwa zum Einkaufen tragen.



Dies sei aber vor allem für Infizierte sinnvoll – zum Schutz anderer Menschen, so Wieler: "Auch ein selbstgebauter Mundschutz fängt Tröpfchen auf, wenn man hustet und niest."

Die dem Institut gemeldeten Erkrankten sind im Durchschnitt 47 Jahre alt. Husten und Fieber sind nach wie vor die häufigsten Symptome einer Erkrankung. Wieler sagte aber auch unter Berufung auf italienische Kollegen, dass in einigen Fällen der Herzmuskel betroffen sein kann.



Regional verteilen sich die Fälle in Deutschland unterschiedlich: So gibt es in Hamburg 119 Fälle pro 100.000 Einwohner, gefolgt von Baden-Württemberg oder Bayern (Das Institut zeigt die Zahlen im Details auf seiner Website). In Mecklenburg-Vorpommern sind es nur 23. Deutschlandweit sind laut RKI 62.000 Menschen infiziert. ZEIT ONLINE dokumentiert die Fallzahlen regional aufgeschlüsselt und die Entwicklung in dieser interaktiven Grafik.