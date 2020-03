Christian Kleine ist Tropenmediziner an der Missioklinik in Würzburg. Mit Ärzte ohne Grenzen war er in Liberia, dem Kongo und Uganda im Einsatz gegen Ebola und das Marburgvirus. Kleine ist Ausbilder für medizinisches Fachpersonal in Ausbruchsmanagement und der Behandlung von hochpathogenen Erregern.

ZEIT ONLINE: Sie kommen gerade aus Liberia wieder. Warum waren Sie da?

Christian Kleine: Nach dem großen Ebola-Ausbruch vor fünf Jahren sind Isolierstationen aufgebaut wurden. Dort sollen zukünftige Fälle von hochansteckenden Infektionskrankheiten wie Ebola, Lassa, Masern, Meninigokokken oder Cholera isoliert und behandelt werden. Ich habe dafür Mitarbeiter ausgebildet. Zwei Tage, nachdem der Kurs vorbei war, gab es hier den ersten Covid-19-Fall.

Christian Kleine arbeitet in der Klinik für Tropenmedizin und Infektiologie der Missioklinik Würzburg. Hier sieht man ihn bei einem Ebola-Einsatz in der Demokratischen Republik Kongo. © Alexis Huguet

ZEIT ONLINE: Wie ist die Stimmung in Liberia?

Kleine: Nicht gut. Das Land hat in den vergangenen Jahrzehnten sehr viel durchgemacht: einen Bürgerkrieg und einen schlimmen Ebola-Ausbruch. Jetzt haben viele Menschen wieder Angst vor einem – wie sie es dort nennen – tödlichen Virus. Ich kann diese Angst verstehen. Aber bisweilen schlägt sie in einen Rassismus um. Das bekommt man im Radio und auf der Straße mit. Es heißt oft: Die Ausländer bringen uns das tödliche Virus.

ZEIT ONLINE: Ist das der Grund, warum sie ausgereist sind?

Kleine: Es ist einer der Gründe. Ich wäre aber ohnehin bald zurückgekommen, weil mein Projekt zu Ende ist. Ich bin dann etwas früher geflogen, weil absehbar war, dass bald keine Flüge mehr gehen würden. Freunde von mir sind noch dort, sitzen auf gepackten Koffern und hoffen, dass bald ein Charterflugzeug kommt und sie holt. Aber ich wollte auch zurück, weil ich den Eindruck habe, ich sollte in Deutschland helfen.

ZEIT ONLINE: Wie ist es für Sie, wieder in Deutschland zu sein?

Kleine: Es fühlt sich an wie eine verkehrte Welt. Es ist eine sehr außergewöhnliche Situation. Ich erinnere mich noch, wie ich vor fünf Jahren in Liberia ankam und dachte: Hier überall um dich herum ist Ebola. Und jetzt komme ich nach Europa zurück und denke: Hier überall ist Covid. Ich verhalte mich nun genauso, wie ich es gelernt habe, wenn ich mich in einer Epidemie mit einem viralen Erreger befinde: Ich überlege mir permanent, ob die Ausbruchsbekämpfung funktioniert.

ZEIT ONLINE: Und?

Kleine: Ich bin positiv überrascht, wie schnell Deutschland vieles umgesetzt hat, obwohl es hier seit Jahrzehnten keine Epidemie mehr gab. Aber mir ist etwas aufgefallen. Das Erste, was die liberianische Regierung getan hat als Reaktion auf Covid, war Stationen zum Händewaschen einzurichten. Wie schon bei Ebola wurden überall, aber auch wirklich überall im ganzen Land Eimer aufgestellt. In denen ist Wasser und Seife oder niedrigdosierte Chlorlösung. Öffnet man ein Ventil, kommt etwas Wasser heraus und man kann sich die Hände waschen. In Deutschland gibt es so etwas gar nicht. Es wird viel gepredigt, dass sich jeder die Hände waschen soll. Nur wo? In der Öffentlichkeit sehe ich keine Möglichkeit dafür.

ZEIT ONLINE: Wo sollten diese Stationen zum Händewaschen denn stehen?

Kleine: Man könnte sie vor Supermärkte stellen, in U-Bahnstationen, Tankstellen, Banken oder vor öffentliche Gebäude, die noch offen sind. Unser Hausmeister hat, nachdem ich ihn gebeten habe, auch vor unserem Haus eine Station eingerichtet. Nun hat jeder, der von draußen reinkommt, saubere Hände. Wenn er das Geländer im Haus anfasst oder den Lichtschalter, kann er das neue Coronavirus nicht weiter verbreiten.

ZEIT ONLINE: Was glauben Sie, warum es solche Reinigungsstationen noch nicht überall in Deutschland gibt?

Kleine: Wir sind Ausbruchsszenarien einfach nicht mehr gewöhnt. Wann hat Deutschland die letzte Cholera-Epidemie erlebt? Das ist ewig her. Wir haben sehr gute sanitäre Verhältnisse, jeder hat Zugang zu reinem Wasser und kann sich zu Hause die Hände waschen. Das haben viele afrikanische Länder natürlich nicht flächendeckend.