Die Corona-Krise ist die Zeit der Prognosen. Und doch bleibt ungewiss, wie die Pandemie genau weitergehen wird. Was sind gute Modelle, was nicht? Wo stößt Statistik an ihre Grenzen – genau wie eine Gesellschaft, die daraus ihr Handeln ableiten will? Eine Datenanalytikerin, zwei Wirtschaftsforscher, ein Psychologe und ein Statistiker haben sich dazu Gedanken gemacht.

Bei Pandemien wächst die Zahl Infizierter üblicherweise exponentiell, da jede und jeder Infizierte andere ansteckt, die im Sinne eines Schneeballeffekts wiederum andere infizieren. Exponentielles Wachstum ist somit durch konstante Wachstumsraten und nicht nur durch konstante absolute Zuwächse gekennzeichnet. Es führt daher unweigerlich dazu, dass sich die Zahl der nachweislich Infizierten in einem bestimmten Zeitraum verdoppelt. Ist dieser Zeitraum kurz, wird die absolute Anzahl rasch sehr groß, unabhängig davon, ob man von einer kleinen oder von einer etwas größeren Ausgangsbasis aus startet.



Kennt man die Eigenschaften einer Krankheit, kann man ziemlich genau prognostizieren, wie sich eine Pandmie entwickeln wird. Dabei geht es vor allem um drei Dinge: Erstens ist entscheidend, wie viele andere ein Infizierter typischerweise ansteckt (der Reproduktionsfaktor). Er hängt nicht nur von der Art des Virus ab, sondern auch von unserem Kontaktverhalten. Zweitens ist für diesen Reproduktionsfaktor zentral, wie lange eine infizierte Person ansteckend ist. Drittens beeinflusst es die mögliche Zahl der Neuinfektionen, ob jemand, der die Krankheit durchgestanden hat, immun ist oder nicht.



Auf Basis einer Einschätzung dieser Faktoren kann man die exponentielle Ausbreitung einer Pandemie, wie jetzt im Falle von Corona, in der deutschen Bevölkerung recht verlässlich abschätzen. Wir beobachten seit dem 15. März eine tägliche Wachstumsrate der Infizierten von circa 23 Prozent, das heißt, die Zahl der registrierten Infizierten verdoppelt sich alle drei Tage. Verwendet man allein zur Verdeutlichung ein exponentielles Wachstumsmodell und startet man mit 6.000 Infizierten (in etwa die Anzahl am 15. März), wären innerhalb von 14 Tagen knapp 109.000 Personen infiziert, nach 30 Tagen nahezu drei Millionen.

Es ist wiederum offensichtlich, dass diese Entwicklung die die Gesundheitsversorgung schnell überlasten dürfte, selbst wenn nur ein sehr geringer Anteil an Infizierten schwer bis lebensbedrohlich krank wird, sodass sie auf einer Intensivstation behandelt werden müssen. So wären beispielsweise bei 1,5 Million Infizierten und einem Anteil schwerer Verläufe von nur drei Prozent die in Deutschland verfügbaren Intensivkapazitäten schon bei Weitem ausgereizt, selbst wenn man dort keinerlei andere Schwerkranke zu behandeln hätte. Eine Rationierung von Intensivkapazitäten wäre dann nicht mehr zu vermeiden. Im Klartext hieße das, viele Todesfälle hinnehmen zu müssen.

Entscheidend: der Zeitraum bis zur Verdopplung

Somit wird, solange es keinen Impfstoff gibt, der Reproduktionsfaktor zur entscheidenden Stellschraube einer jeden denkbaren Abwehrstrategie. Sobald dieser Faktor auf den Wert 1 sinkt, wird die Anzahl der Neuinfektionen bei dem dann erreichten Stand stabilisiert. Fällt der Reproduktionsfaktor unter 1, geht die Zahl der Neuinfektionen wieder zurück. Ließen sich einzelne Fälle von Infizierten sofort trennscharf erkennen, dann wäre es vergleichsweise leicht zu organisieren, dass diese Infizierten isoliert und ihre direkten Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt werden. Der Reproduktionsfaktor würde dann voraussichtlich rasch sinken, es könnte eine (wachsame) Form der Normalität einkehren.