Die Situation ist ernst in Italien. Abgesehen von China und Spanien dürfte es weltweit kein anderes Land geben, das bisher von dem neuen Coronavirus Sars-CoV-2 so sehr betroffen ist. Jeden Tag kommen mehrere Hundert Menschen hinzu, die eine Infektion mit dem Coronavirus nicht überlebt haben. Die Zahl der Toten liegt mit knapp 7.500 weit über der offiziellen Zahl Chinas und Berichten zufolge schaffen es Krematorien in der norditalienischen Region Lombardei nicht mehr, alle Verstorbenen rechtmäßig zu verbrennen. Das Heer muss aushelfen und bringt die Leichname, die täglich aus den Krankenhäusern geholt werden müssen, in andere, weniger überlastete Regionen. Italien vermeldet aktuell mehr als 70.000 offiziell Infizierte.

Auch wenn in Deutschland die Zahlen der Infizierten ebenfalls rasant steigen, unterscheidet sich die Situation doch eklatant. Besonders deutlich wird das an den bisher bekannten Sterblichkeitsraten: Zehn Prozent der Menschen, die sich in Italien offiziell mit Sars-CoV-2 infiziert haben, sind gestorben – in keinem Land ist der Anteil so hoch. In Deutschland liegt der Anteil der Verstorbenen bei 0,54 Prozent und damit erstaunlich niedrig.

Es ist unwahrscheinlich, dass das Virus Sars-CoV-2 während des Ausbruchs so sehr mutiert ist, dass es in Italien grundsätzlich schwerere Infektionen hervorruft oder ansteckender wäre als in Deutschland. Schließlich haben sich wahrscheinlich viele Menschen hierzulande in Italien angesteckt, die Ausbrüche verlaufen außerdem seit Wochen parallel. Die Gründe müssen also andere sein. Forschende haben ein paar Erklärungsversuche:

Die Krankenhaussituation im Land

Die Überlebenschancen für Covid-19-Erkrankte sind höher, wenn sie ausreichend medizinisch versorgt werden und verschlechtern sich, sobald das nicht mehr möglich ist. "Wenn das Gesundheitssystem deutlich überlastet ist, ist es möglich, dass Infizierte sterben, die unter anderen Umständen überlebt hätten", sagt die klinische Epidemiologin Berit Lange vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Zum Beispiel, weil es nicht genug Betten und Geräte für schwer Erkrankte gibt, die beatmet werden müssten.

Genau das ist in einigen Regionen Italiens passiert. Am Wochenende hatten Medizinerinnen und Mediziner vom Krankenhaus Papa Giovanni XXIII in Bergamo im Magazin NEJM Catalyst über die Zustände an ihrem Arbeitsplatz berichtet (Nacoti et al., 2020). Die Infektionen hätten den Gesundheitsapparat überfordert, schreiben sie in dem Bericht. "Unser eigenes Krankenhaus ist hochgradig kontaminiert und wir haben längst den kritischen Punkt erreicht." Kontaminiert bedeutet, dass das Krankenhaus nicht ausschließen kann, dass sich Nichtinfizierte über Viren auf Oberflächen ebenfalls anstecken können.

Zudem würden alte Patientinnen und Patienten nicht wiederbelebt und allein, ohne Palliativversorgung, sterben. Das Fazit der Autoren: Diese Katastrophe, in der es einfach zu viele Kranke für zu wenig Kapazitäten gibt, könnte überall passieren.

Der beschriebene absolute Ernstfall ist in Deutschland noch nicht eingetreten. Insgesamt muss das Krankenhauspersonal auf den Intensivstationen nicht sortieren, welche schwer kranken Corona-Patienten behandelt werden können und welche nicht.