ZEIT ONLINE: Herr Kotsopoulos, in der vergangenen Woche hat der Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation den Staaten dieser Welt für den Umgang mit dem Coronavirus geraten, sie sollten "testen, testen, testen". Testet Deutschland genug?



Evangelos Kotsopoulos: Ja, eindeutig. Wir testen, testen, testen. Im ALM, dem Berufsverband der Labore in Deutschland, haben wir berechnet, dass wir seit Anfang März mehr als 400.000 Tests durchgeführt haben. Allein in der vergangenen Woche, von Montag bis Sonntag, wurden mehr als 260.000 Tests durchgeführt. Daran können Sie auch sehen, dass noch mal eine Steigerung stattgefunden hat. Inzwischen dürften es über 85 Labore sein, die flächendeckend über das ganze Bundesgebiet testen.



ZEIT ONLINE: Wenn es darum geht, wie umfangreich zur Bekämpfung der Pandemie getestet werden sollte, wird als Vorbild oft Südkorea genannt. Zuletzt wurde in einem Strategiepapier des Bundesinnenministeriums eine Ausweitung der Tests gefordert – ebenfalls mit Verweis auf Südkorea. Was macht Südkorea besser?



Kotsopoulos: In einem Labor in Südkorea passiert nichts anderes als bei uns. Methoden, Instrumente, Verfahren sind die gleichen. Wir schätzen, auch durch Kontakte zu Laboren dort, dass in Südkorea etwa 20.000 Tests am Tag durchgeführt werden, bei einer Bevölkerung von knapp mehr als 50 Millionen Menschen. Wir sind in Deutschland momentan bei einer Kapazität von mehr als 58.000 Tests am Tag. Südkorea hatte aber einen entscheidenden Vorteil. Ähnlich wie in Wuhan in China wurde dort zu einem Zeitpunkt getestet, als im Rest der Welt noch sehr wenig untersucht wurde. Heute haben wir die Situation, dass überall sehr viel getestet wird. Und die Ressourcen auf der ganzen Welt verteilt werden müssen.

ZEIT ONLINE: Könnten Chemikalien und andere Materialien, die für die Tests gebraucht werden, deshalb in absehbarer Zeit knapp werden?



Evangelos Kotsopoulos ist Geschäftsführer von Sonic Healthcare, Deutschlands größtem Labordiagnostik-Anbieter, und im Vorstand des Berufsverbands Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM). © Sonic Healthcare

Kotsopoulos: Es gibt zwei Engpässe. Das eine ist das Personal im Labor selbst. Wir arbeiten rund um die Uhr im Schichtbetrieb, auch am Wochenende. Dort arbeiten neben den Fachärzten und Naturwissenschaftlern sehr viele medizinisch-technische Laborassistentinnen. Das sind häufig jüngere Frauen, die betroffen sind von den Schließungen von Kitas und Schulen. Die andere Seite ist unsere Belieferung durch die Industrie. In anderen großen Ländern, wie den USA oder in Europa, nutzen sie dieselben Geräte wie wir. Die Testung dort wird ebenfalls drastisch hochgefahren. Es gibt weltweit nur fünf oder sechs größere Lieferanten für die Materialien, die wir brauchen. Diese Firmen haben natürlich ihrerseits die Produktion erhöht, das reicht aber nicht überall aus. Das haben wir in den vergangenen Tagen gespürt.



ZEIT ONLINE: Haben Sie Sorge, dass Sie bald weniger testen können?



Kotsopoulos: Wir glauben, dass das aktuelle Niveau gehalten werden kann.



ZEIT ONLINE: Gleichzeitig steigt die Zahl der Infizierten weiter an.



Kotsopoulos: Deshalb müssen medizinisch nicht notwendige Tests reduziert werden. Um Platz zu machen für diejenigen Patientinnen und Patienten, die solche Tests wirklich benötigen.



ZEIT ONLINE: Das heißt, im Moment werden gar nicht die richtigen Leute getestet?



Kotsopoulos: Doch, es werden die Richtigen getestet. Aber es bekommen zusätzlich auch zu viele Personen einen Test, die eigentlich keinen brauchen. Das sind Menschen, die sich aus verständlichen Gründen Sorgen machen, die aber keine Symptome haben und einfach nur mal wissen wollen, ob sie sich vielleicht angesteckt haben. Ich würde niemandem vorwerfen, dass das reine Neugier ist. Aber in normalen Zeiten rennt man ja auch nicht mit jedem Schnupfen zu seinem Hausarzt oder zur Hausärztin, genauso ist das auch hier medizinisch nicht notwendig. Da muss sich jeder ein bisschen disziplinieren: So wie die Zahl der Hausärzte, die Plätze im Klinikum und die Betten auf der Intensivstation begrenzt sind, so sind es auch die Ressourcen eines Labors.



ZEIT ONLINE: Wie viele unnötige Corona-Tests gibt es denn?

Kotsopoulos: Einen ersten Hinweis gibt dafür der Anteil der positiven Tests. Über das gesamte Land verteilt liegt der im Durchschnitt bei sieben bis acht Prozent. Es gibt aber eine große Spanne: Bei manchen Ärztinnen und Ärzten oder öffentlichen Anlaufstellen liegt der Anteil bei weniger als fünf Prozent. Wenn besser ausgewählt wird, und wir viele Menschen mit Symptomen haben, dann sehen wir einen Anteil positiver Tests von deutlich mehr als zehn Prozent. Es gibt natürlich auch Patienten, ältere oder Risikopatienten, bei denen es sehr wichtig ist zu wissen, dass keine Erkrankung vorliegt. Eine Bevölkerung unserer Größe einfach mal durchzutesten, das ist momentan praktisch nicht möglich. Und methodisch ist das aktuelle Verfahren dafür auch nicht das richtige.

ZEIT ONLINE: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat seine Empfehlungen gerade erst gelockert. Auch Menschen ohne Kontakt zu Erkrankten sollen nun getestet werden. Und nicht nur diejenigen, die von einer Reise zurückkommen. Haben Sie Angst, dass die Zahl der Fälle Sie jetzt überrollt?

Kotsopoulos: Wir haben keine Angst, so überflutet zu werden, dass gar nichts mehr geht. Das RKI hat seine Empfehlungen noch einmal konkretisiert und tatsächliche Symptome in den Mittelpunkt der Abklärung gestellt. Aber wir müssen dennoch dafür sorgen, dass die begrenzte Verfügbarkeit der Testmöglichkeiten jetzt gut kommuniziert wird. Die Kriterien von oben sind das eine, aber sehr viel hängt von den Entscheidungen ab, die in den Anlaufstellen und Hausarztpraxen getroffen werden. Die Zahl der Tests muss man steuern, sonst überfordert man das System.