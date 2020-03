Das hat vor allem praktische Gründe. Auch Staaten wie Deutschland haben keine unbegrenzten Laborkapazitäten. Labore müssen neben Coronavirus-Tests noch eine Reihe an Tests für all diejenigen machen, die an etwas anderem leiden, zum Beispiel nach einem Herzinfarkt oder bei Krebs. Um mit Hunderten Corona-Tests pro Tag klarzukommen, brauchen Labore mehr Kapazitäten. Vielerorts werden diese gerade ausgebaut (wie das funktioniert, erklären wir weiter unten).

Außerdem soll die derzeitige Regelung Kliniken, Hausarztpraxen und Gesundheitsämter vor Überlastung schützen. Ärztinnen und Ärzte sollen all jenen Aufgaben nachkommen können, die sie trotz der Krise zu erfüllen haben. Zudem ist in Praxen und Krankenhäusern Schutzkleidung knapp. Professionelle Atemmasken etwa, ohne die die Abstriche in Nase und Rachen wegen des Infektionsrisikos nicht durchgeführt werden sollen.



Der neuralgische Punkt aber sind vielerorts die Gesundheitsämter. Sie arbeiten oft an ihrer Belastungsgrenze. Telefonleitungen sind belegt und infizierte Personen berichten, dass das Gesundheitsamt sie nicht anruft, um sie nach ihren Kontakten zu fragen, etwas, das für die Nachverfolgung von Infektionsketten essenziell ist. Teils rekrutieren die Ämter deshalb aus anderen Behörden Helfer. Und das RKI sucht gezielt nach Scouts, die beim Nachverfolgen von Fällen unterstützten. Jetzt in der Krise wird sichtbar, was längst bekannt ist: Seit Jahren ist der öffentliche Gesundheitsdienst überlastet und hat große Nachwuchsprobleme. Einer der Gründe: In Gesundheitsämtern verdienen Mediziner viel weniger als im Krankenhaus. Karrieremöglichkeiten gibt es kaum.



Und oft entsteht so ein Teufelskreis: Wenn ein Infizierter erst nach Tagen das Testergebnis bekommt und das Gesundheitsamt dessen Kontaktpersonen erst nach Tagen kontaktiert, vergeht viel Zeit. Zeit, in der die Person weitere Menschen anstecken kann – die ihrerseits keine Tests bekommen können, solange ihre Kontaktperson nicht offiziell als infiziert gilt. Der Berliner Virologe Christian Drosten plädiert deshalb dafür, alle Mitglieder eines Haushalts, in denen jemand positiv getestet wurde, pauschal als infiziert zu betrachten und auch ohne Test 14 Tage unter Quarantäne zu stellen. "Ist ein Familienmitglied infiziert, steckt es alle anderen an," sagte er im Interview mit ZEIT ONLINE.