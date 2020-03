In China ist die Zahl der Neuinfektionen wieder gestiegen. Wie die Gesundheitsbehörden bekannt gaben, wurden am Mittwoch 139 Fälle registriert – nachdem die Zahl der Neuerkrankungen drei Tage lang gesunken war.



Abermals konzentrieren sich die neuen Fälle auf die Stadt Wuhan, wo die Epidemie zum Jahreswechsel ihren Anfang genommen hatte. Inzwischen haben sich in China mehr als 80.000 Menschen angesteckt, mehr als 3.000 sind an dem neuartigen Virus gestorben.



Außerhalb Festlandchinas gibt es dem Robert Koch-Institut zufolge (Stand Mittwoch) fast 12.900 bestätigte Erkrankungen, darunter mehr als 260 in Deutschland.



Besonders stark betroffen sind Südkorea, Italien und der Iran.