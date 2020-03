Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält es für verfrüht, darüber zu debattieren, ann die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Krise wieder gelockert werden könnten. Sie wolle "sehr klar sagen, dass im Augenblick nicht der Zeitpunkt ist, über die Lockerung dieser Maßnahmen zu sprechen", sagte sie. Im Moment dauere es immer noch nur vier bis fünf Tage, bis sich die Zahl der Infizierten verdoppele. Diese Zeitspanne müsse sehr viel weiter gestreckt werden, "in Richtung von zehn Tagen". Das Ziel der Maßnahmen sei es, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet werde.

Die Inkubationszeit dauere mindestens fünf Tage und könne bis 14 Tage dauern, sagte Merkel. Da die Maßnahmen erst seit Montag in Kraft seien, könne man noch nicht sehen, ob sie wirkten. Sie müsse deshalb "die Menschen in Deutschland um Geduld bitten", sagte die Kanzlerin und ergänzte: "Es war immer klar, dass wir erst dann, wenn wir Effekte sehen, darüber nachdenken können", die Maßnahmen zurück zu fahren. Davon sei man leider "noch ein ganzes Stück entfernt".

Wirtschaftsvertreter und Politiker diskutieren dennoch bereits über die Dauer der Einschränkungen. Reint E. Gropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle, sagte im Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung, maximal zwei Monate könne die deutsche Wirtschaft die aktuellen Beschränkungen aushalten. Sollte der Lockdown länger dauern, drohe trotz Rettungspaketen eine langandauernde Rezession. "Unternehmen würden massenweise kaputtgehen. Sie wieder aufzubauen, würde viel Zeit kosten", so Gropp. In dem Interview schlägt der Ökonom massenhafte Virus-Schnelltests vor, nach denen nur infizierte Personen zu Hause bleiben müssten. Weiterhin sollten die Beschränkungen für Menschen mit Vorerkrankungen sowie Über-65-Jährige gelten.



"Nicht länger als unbedingt notwendig"

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sprach in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung ebenfalls über eine baldmögliche Lockerung der Ausgangsauflagen. "Ich verspreche: Sobald es irgendwie geht, werden wir die Beschränkungen wieder schrittweise aufheben", sagte er der Zeitung. Besorgt sei er nicht nur wegen der sozialen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der behördlichen Maßnahmen. "Wir schränken auch Bürger- und Freiheitsrechte massiv ein. Das ist nur in einer historischen Situation wie der jetzigen zu rechtfertigen und darf nicht länger dauern, als unbedingt notwendig", sagte Pistorius.



Gegen eine vorzeitige Lockerung des Kontaktverbots sprach sich die parteilose Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker aus. Zugleich warnte sie vor einer Spaltung der Gesellschaft. Vorschläge, sich bei der Isolierung auf die Risikogruppe kranker und älterer Menschen zu beschränken, bezeichnete sie gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger als "zynisch und falsch". Der Zusammenhalt der Gesellschaft werde "nicht durch die Entscheidungen gefährdet, die wir treffen müssen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen – sondern durch diejenigen, die einer 'Rebellion der Jugend' das Wort reden, weil diese vom Coronavirus doch gar nicht betroffen sei", so Reker.

Sie reagierte damit auf einen Vorschlag ihres Düsseldorfer Kollegen Thomas Geisel (SPD) der am Mittwoch in einem Beitrag in der Rheinischen Post einen Strategiewechsel in der Pandemie-Bekämpfung vorgeschlagen hatte. Geisel hatte geschrieben, man solle nur "die Risikogruppe der Älteren isolieren", um einen monatelangen Stillstand des wirtschaftlichen Lebens zu vermeiden. Es sei "höchste Zeit innezuhalten, um darüber nachzudenken, ob wir wirklich auf dem richtigen Weg sind." Für seinen Vorschlag wurde Geisel bundesweit kritisiert, unter anderem von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

Inzwischen sind in Deutschland mehr als 43.000 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Mehr als 260 Infizierte sind bundesweit gestorben. Bund und Länder haben unter anderem einen Neun-Punkte-Plan beschlossen, der zwischenmenschliche Kontakte minimieren soll. Schulen und Kitas sind seither ebenso wie Restaurants und viele öffentliche Einrichtungen geschlossen. Zudem sind Kontakte von mehr als zwei Menschen im öffentlichen Raum verboten, ausgenommen sind Angehörige des eigenen Hausstands. Der Beschluss war erst am Sonntag vereinbart worden.