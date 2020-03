Wer sich zuverlässig über den Ausbruch des neuen Coronavirus Sars-CoV-2 informieren möchte, wendet sich am besten an das Robert Koch-Institut (RKI). Das ist die deutsche Bundesbehörde, die alle Daten zur Verbreitung von Krankheiten in Deutschland sammelt und das Risiko für jede einzelne Person im Land einschätzt. So auch zur neuen Corona-Infektion. Wer an ihr erkrankt, leidet an der neuen Krankheit Covid-19.

In dieser Karte sind alle Corona-Fälle dargestellt, die von der Behörde offiziell geprüft und bestätigt worden sind. Zugeordnet werden sie den Bundesländern, in denen die infizierten Personen wohnen. Darüber hinaus recherchiert ZEIT ONLINE täglich selbst nach Fällen, die neu hinzukommen und möglicherweise erst am kommenden Tag in die Statistik des RKI aufgenommen werden. Deshalb können die hier gezeigten Zahlen von den Angaben der Bundesbehörden oder anderen Medien abweichen.

Aufgrund dieser Daten beschreibt das RKI das Risiko, sich hierzulande mit Sars-CoV-2 anzustecken, aktuell als "mäßig". Jeden Tag bewerten Fachleute die Situation neu.

Worüber das RKI keine zuverlässigen Daten hat, sind Leute, die eine Infektion bereits überstanden haben. Deren Zahl steigt weltweit jeden Tag kontinuierlich und liegt weit über der Anzahl von Todesfällen. Für Deutschland sind aktuell allerdings keine gesammelten Informationen dazu verfügbar. Bekannt sind nur Erfolgsmeldungen von den ersten 16 Infizierten in Deutschland, die sich allesamt von der Infektion erholt haben.