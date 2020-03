Seinen Patienten fehle "nicht viel", sie hätten lediglich "Fieber und ab und zu mal ein kleines Hüsteln", erzählt Martin Bommer. Der Chefarzt der Alb Fils Kliniken kümmert sich um zwei Personen aus dem Landkreis Göppingen, die Ende Februar mit einer Coronavirus-Infektion ins Krankenhaus kamen. Sie gehören zu jener Patientengruppe, die das Sars-CoV-2-Virus wohl ohne große Probleme überstehen wird. Das ist gut so, denn wer mit der neuen Corona-Infektion derzeit in ein Krankenhaus kommt, stellt Medizinerinnen und Ärzte aktuell vor ein Rätsel: Wie mit einem so speziellen Fall umgehen?



Bislang hatte diese Wissenslücke in Deutschland noch keine schwerwiegenden, also tödlichen Folgen. Denn die meisten Corona-Erkrankten haben nur leichte Symptome. Doch eine Infektion kann in einigen Fällen auch eine schwere Covid-19-Erkrankung auslösen, eine Lungenentzündung mit Atemnot, gegen die es noch keine Arznei gibt. Oder einen Impfstoff, der sie womöglich meist gar nicht erst entstehen lassen würde. Sollten auch erste sehr schwere Krankheitsverläufe in Deutschland auftreten, und davon ist rein statistisch gesehen irgendwann auszugehen, können Ärzte wie Martin Bommer derzeit nur eins tun: Patienten erst mal mit Sauerstoff versorgen und im schlimmsten Fall sogar künstlich beatmen. Tatsächlich ist laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Behandlung mit Sauerstoff eine zentrale Maßnahme bei einer schweren Covid-19-Infektion.

Einige Erkrankte in China erhielten außerdem Kortisonpräparate, die Immunreaktionen unterdrücken und Entzündungen im Körper hemmen können (NEJM: Guan et al., 2020). Die US-amerikanische Seuchenschutzbehörde CDC warnt aber vor solchen Behandlungen, weil sie den Zeitraum verlängern könnten, in dem sich die Viren im Körper vermehren. Auch Antibiotika werden häufig verabreicht, obwohl sie eigentlich nur bakterielle Infektionen bekämpfen können. So wollen Kliniker und Klinikerinnen vermeiden, dass sich Covid-19-Erkrankte zusätzlich etwa mit Pneumokokken oder anderen Bakterien infizieren. Denn wenn die Lunge bereits durch das neue Coronavirus geschwächt ist, kann es fatal sein, wenn sie zusätzlich noch durch Bakterien angegriffen werden.

Alte Medikamente gegen neuen Erreger

All diese Maßnahmen bekämpfen allerdings nur die Symptome, nicht die Ursache einer Infektion mit Sars-CoV-2 selbst. Das liegt daran, dass es noch gar keine Medikamente gibt, mit denen Ärztinnen und Ärzte den neuen Erreger zielgenau attackieren könnten. Trotzdem probieren sie alle möglichen Arzneimittel aus, um die Ausbreitung des Virus im Körper zu verlangsamen oder gar zu stoppen.

Drug Repurposing nennt sich das: mit einem Medikament, das ursprünglich gegen eine bestimmte Krankheit entwickelt wurde, eine neue Erkrankung behandeln. Auf diese Methode greifen Medizinerinnen und Ärzte vor allem dann zurück, wenn die Alternative schlicht aus Nichtstun bestünde. In der Vergangenheit hat man so schon erfolgreiche Therapien für Krankheiten gefunden. Darauf hoffen die Experten auch jetzt wieder.

Wären die zwei Corona-Infizierten in den Alb Fils Kliniken in Göppingen so krank, dass man sie medikamentös behandeln müsste, würde Chefarzt Martin Bommer sich für eine Kombination aus zwei Wirkstoffen entscheiden, die normalerweise HIV-Infizierte bekommen: Lopinavir und Ritonavir. Während des Sars-Ausbruchs 2002 und 2003 hatte sich die Kombination in ersten klinischen Tests als vielversprechend herausgestellt (Thorax: Chu et al., 2004). Die Wirksamkeit gegen Coronaviren wurde nach Ende des Ausbruchs aber nicht weiterverfolgt. Bei einem Covid-19-Patienten, der nun in Südkorea mit den beiden Wirkstoffen behandelt wurde, ging die Viruszahl im Auswurf deutlich zurück, genauso wie die Beschwerden des Patienten (Journal of Korean Medical Science: Lim et al., 2020). Die Autoren schreiben allerdings auch, dass es unklar sei, ob das wirklich an den Wirkstoffen lag. Bislang fehlen dafür die Nachweise. Dass Ärztinnen und Ärzte die HIV-Kombination trotzdem einsetzen, dürfte damit zu tun haben, dass die Wirkstoffe verfügbar sind und man die Nebenwirkungen abschätzen kann, also beispielsweise eine Beeinträchtigung von Leber- und Nierenfunktion. Viele der anderen Wirkstoffe, die sonst noch infrage kämen, seien zum Teil noch gar nicht zugelassen und deshalb nicht verfügbar.