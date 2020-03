Sich in Deutschland mit dem neuen Coronavirus Sars-CoV-2 anzustecken, ist derzeit noch unwahrscheinlich. Aber Sie wissen es längst: Einige Maßnahmen gibt es, um das Risiko grundsätzlich zu minimieren. Egal, ob es um Erkältungs-, Grippe oder eben das neue Coronavirus geht. Von Hände waschen über Mundschutz tragen, kleine Vorräte zu Hause haben bis hin zu Fragen nach Symptomen und Ansteckungswegen: Wir haben alle Tipps dazu und zu Sars-CoV-2 in Illustrationen zusammengefasst. Daraufhin haben uns zahlreiche Menschen geschrieben, die sich die Illustrationen zum Ausdrucken wünschen. Dem kommen wir nun gern nach. Sie können sie sich zu Hause an den Kühlschrank heften, Schulen, Kitas, Arztpraxen und Arbeitgeber die Infos gern kostenfrei nutzen und an Schwarzen Brettern aushängen. Einfach hier als PDF herunterladen und ausdrucken.

Illustrationen : Tipps gegen Erreger © ZEIT ONLINE Coronavirus : Keine Chance für Viren



ZEIT ONLINE berichtet ausführlich über das neue Coronavirus Sars-CoV-2, das derzeit weltweit auftaucht und in schweren Fällen die Lungenerkrankung Covid-19 auslösen kann.