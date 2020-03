Die Vereinigten Staaten unterbrechen wegen des neuen Coronavirus die Truppenbewegungen in Afghanistan. 1500 zuletzt neu im Land angekommene internationale Soldaten, Zivilisten und andere Auftragnehmer würden unter Quarantäne gestellt, teilte der Top-Kommandeur im Land, US-General Scott Miller, am Donnerstag mit. Die meisten neu in Afghanistan eingesetzten Kräfte oder Rückkehrer aus Heimaturlauben würden aus reiner Vorsichtsmaßnahme in Kontrolleinrichtungen untergebracht, "nicht, weil sie krank sind".



Für bereits im Land eingesetzte Kräfte werde der Aufenthalt möglicherweise verlängert, so Miller, damit könnten die Missionen fortgesetzt werden. Die von den USA angeführte Militärkoalition werde außerdem den Zugang zu Militärstützpunkten und wichtigem Personal beschränken, um das Risiko für einen Virusausbruch klein zu halten. Bislang sind 21 US-Soldaten und Soldaten der Militärkoalition mit grippeähnlichen Symptomen in der Selbstisolation und bekommen medizinische Hilfe. In Afghanistan sind 22 Menschen mit der Lungenerkrankung Covid-19 diagnostiziert worden, bisher ist kein Todesfall vermeldet worden.