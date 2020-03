Erschöpfte Pfleger und Ärztinnen, überlastete Intensivstationen und vor allem viel zu wenige Betten und Beatmungsgeräte für eine überwältigend hohe Zahl von kranken Corona-Patienten: Solche Berichte italienischer und chinesischer Mediziner und Medizinerinnen prägen gerade die Diskussion darum, wie sich das deutsche Gesundheitssystems bestmöglich auf die Pandemie vorbereiten kann. Um zu verhindern, dass diese Zustände auch in Deutschland Realität werden, appellierte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bereits vor einigen Tagen an die deutschen Krankenhäuser: Verschiebt alle planbaren Operationen!



Der Normalbetrieb im Krankenhaus muss den Erkrankten der Corona-Pandemie Platz machen – eine weitere Maßnahme, die aus wissenschaftlicher Sicht Sinn ergibt, aber gleichzeitig das Leben vieler Menschen stark beeinflusst: Patienten, die Tage, Wochen oder Monate auf ihren Operationstermin warten. Gut sieben Millionen Krankenhauspatienten operierten Ärzte und Ärztinnen in Deutschland im Jahr 2016, dazu kamen knapp zwei Millionen kleinere Operationen, nach denen Patienten direkt wieder nach Hause gehen durften.



Doch welche Eingriffe sind eigentlich "planbar", welche sollen Krankenhäuser in der Corona-Pandemie verschieben – und welche finden weiter statt? Auch in Zeiten von Corona gilt: Was aus medizinischer Sicht notwendig ist, bleibt eine Entscheidung der Ärztinnen – keine politische. Der Bundesgesundheitsminister kann die Krankenhäuser zwar dazu auffordern, doch "ob eine Operation verschoben werden kann oder nicht, müssen dann letztlich die Ärzte vor Ort entscheiden", sagt Gerald Gaß, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Er betont: "Kein Patient, der auf eine dringende, lebensnotwendige Operation wartet, muss die Sorge haben, dass diese nicht stattfindet."



Aber was ist eigentlich mit Geburten? Zählen diese auch zu den nicht verschiebbaren Eingriffen? "Der zeitliche Rahmen ist bei einer natürlichen Entbindung eng", sagt Andrea Ramsell vom Deutschen Hebammenverband. "Und selbst ein geplanter Kaiserschnitt kann nur um wenige Tage verschoben werden."



An Covid-19 erkrankte Patienten und Patientinnen haben also nicht in jedem Fall Vorrang im Krankenhaus. Stattdessen gelten für Operationen die gleichen Kriterien wie sonst auch: Wie schwer ist die Erkrankung der Patientin, wie dringend ist der Eingriff? Entscheidend ist letztlich, wie lange eine Operation verschoben werden könnte, ohne dass dadurch die Gesundheit des Patienten gefährdet ist (Thieme Connect: Roewer, Norbert et al., 2008).



Bei akut lebensrettenden Notoperationen geht es um Minuten – etwa wenn ein Patient nach einem Autounfall mit schweren Blutungen ins Krankenhaus kommt oder wenn Ärzte ein Kind mittels Notkaiserschnitt auf die Welt holen müssen. Nur wenig mehr Spielraum, einige Stunden, haben Medizinerinnen bei Operationen zur Erhaltung eines Organs, zum Beispiel bei Patienten mit Darmverschluss oder komplizierten Knochenbrüchen. Andere Operationen lassen wenige Tage Zeit, so kann die Entfernung von Gallensteinen mitunter hinausgezögert werden. Geht es jedoch um Krebsdiagnostik, bei der kleine Gewebeproben entnommen werden, oder die anschließende Entfernung des Tumors, wird der Eingriff nicht verschoben.