In Deutschland gibt es die ersten Todesfälle durch das Coronavirus. In einem Krankenhaus in Essen starb am Montag eine 89-jährige Patientin, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die Frau soll bereits Vorerkrankungen gehabt haben. Im Kreis Heinsberg erlag nach Angaben von Landrat Stephan Pusch (CDU) ein 78-jähriger Mann der Infektion. Auch er soll bereits andere gesundheitliche Einschränkungen gehabt haben. Insgesamt stieg die Zahl der bestätigten Coronavirus-Ansteckungen auf fast 1.200 Fälle. In Brandenburg wurden rund mehr als 2.500 Menschen in Neustadt an der Dosse unter Quarantäne gestellt.

Bei der 89-jährigen Essenerin war der Erreger nach Angaben der Stadtverwaltung am vergangenen Dienstag festgestellt worden. Ihr Allgemeinzustand sei zum Zeitpunkt der stationären Aufnahme an der Uniklinik Essen bereits so stark eingeschränkt gewesen, dass sie auf der Intensivstation behandelt wurde. Sie starb demnach an einer Lungenentzündung infolge einer Infektion mit dem Coronavirus. In Essen sind derzeit fünf weitere Corona-Krankheitsfälle bekannt. Ihnen geht es den Angaben zufolge den Umständen entsprechend gut.

Der 78-jährige Mann aus dem Kreis Heinsberg starb an Herzversagen, sagte Landrat Pusch am Abend bei einer Pressekonferenz. Der Mann aus dem Ort Gangelt sei am Freitag stationär im Krankenhaus aufgenommen worden, weil er unter einer "Vielzahl von Vorerkrankungen" wie Diabetes und Herzproblemen gelitten habe.

Im Kreis Heinsberg, der von der Coronavirus-Epidemie am stärksten betroffen ist, gibt es nach Angaben des Landrats mittlerweile 323 Infizierte. Pusch rechnet damit, dass die Zahl der Fälle trotz weitreichender Quarantäne-Maßnahmen weiter ansteigen wird. Einige Testergebnisse stünden noch aus. 15 Patientinnen und Patienten aus dem Kreis Heinsberg werden den Angaben zufolge aktuell im Krankenhaus behandelt, darunter auch das zuerst erkrankte Ehepaar. Die Frau sei mittlerweile auf dem Weg der Besserung, sagte Pusch. Der Gesundheitszustand des Mannes sei weiter kritisch.

Großveranstaltungen in Süddeutschland sollen abgesagt werden

In Baden-Württemberg und Bayern sollen unterdessen Großveranstaltungen mit mehr als tausend Besuchern wegen der Coronavirus-Epidemie abgesagt werden. Das Gesundheitsministerium in Stuttgart schloss sich damit der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an und empfiehlt den zuständigen örtlichen Behörden nun, Veranstaltungen ab einer Größe von mehr als tausend Teilnehmern vorsorglich abzusagen, wie Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) bekanntgab.

Das Fußballspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld am Montagabend durfte nach "intensiven Gesprächen" mit dem Verein und der Stadt Stuttgart aber noch stattfinden. "Ausschlaggebend hierfür waren bei der sorgfältigen Abwägung der Güter vor allem polizeiliche Aspekte und Fragen der Sicherheit", erklärte Lucha. Viele auswärtige Fans seien schon auf dem Weg nach Stuttgart gewesen. "Wir werden dennoch ab heute einen rigorosen Cut machen", kündigte Lucha an.

Auch in Bayern sollen einem Zeitungsbericht zufolge ab dieser Woche alle Veranstaltungen ab einer Größe von tausend Teilnehmern gecancelt werden. Die Spitzen von CSU und Freien Wählern hätten sich darauf geeinigt, Spahns Empfehlungen konsequent umzusetzen, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Freien-Wähler-Fraktion, Fabian Mehring, der Zeitung Augsburger Allgemeinen vom Dienstag.

Für Veranstaltungen unter tausend Besuchern soll den Angaben zufolge in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut (RKI) ein Kriterienkatalog erstellt werden.