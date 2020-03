Die Weltgesundheitsorganisation WHO rät beim Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion von der Einnahme von Ibuprofen ohne ärztlichen Rat ab. Die WHO-Experten prüften derzeit die Auswirkungen des entzündungshemmenden Medikaments, sagte ein Sprecher in Genf. Neue Studien gebe es noch nicht. "In der Zwischenzeit raten wir, eher Paracetamol als Ibuprofen zu nehmen." Das gelte jedoch nur für die Einnahme ohne ärztlichen Rat.

Am Wochenende hatte der französische Gesundheitsminister Olivier Véran auf Twitter gewarnt, entzündungshemmende Medikamente wie Ibuprofen könnten die Symptome der Lungenkrankheit Covid-19 verschlimmern. Er riet stattdessen zur Einnahme von Paracetamol. Zuvor war in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet ein Beitrag erschienen, wonach Entzündungshemmer den Krankheitsverlauf von Covid-19 verschlimmern könnten.

Frankreich schränkt Paracetamol-Verkauf ein

In Frankreich steht Ibuprofen seit dem 15. Januar nicht mehr frei vorn in der Apotheke, sondern nur noch hinter dem Schalter. Die Apotheker verkaufen es weitgehend ohne Rezept. Damit soll jedoch eine entsprechende Beratung sichergestellt sein.



Zudem schränkten die französischen Behörden den Verkauf von Paracetamol ein. Um die Verfügbarkeit zu garantieren, könnten Apotheker ab Mittwoch nur noch eine Packung pro Patienten ohne Symptome wie Fieber oder Schmerzen oder zwei Packungen bei Symptomen rezeptfrei verkaufen, teilte die französische Gesundheitsbehörde ANSM mit. Der Internetverkauf von Paracetamol, Ibuprofen und Medikamenten auf Aspirinbasis werde ausgesetzt. Die Behörde warnte davor, Paracetamol unnötig zu lagern oder zu hoch zu dosieren.



Die französischen Behörden hatten bereits im vergangenen Jahr und damit vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie vor schwerwiegenden "infektiösen Komplikationen" im Zusammenhang mit Ibuprofen und anderen entzündungshemmenden Arzneimitteln gewarnt.

Weltweit haben sich mehr als 180.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, rund 7.000 sind an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Bei den meisten Patienten ist der Krankheitsverlauf relativ harmlos. Das Virus kann jedoch in einigen Fällen zu Lungenentzündungen bis hin zu multiplem Organversagen führen.