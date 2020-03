Die aktuellen Entwicklungen aus dem Sport im Überblick:



Die französische Regierung ist sich noch nicht sicher, ob die Tour des France wie geplant vom 27. Juni bis 19. Juli stattfinden kann. "Die Tour ist ein Sportmonument. Für eine Entscheidung ist es zu früh", schreibt Sportministerin Roxana Mărăcineanu auf Twitter. In französischen Medien wird über eine Absage oder Verschiebung des wohl berühmtesten Etappenfahrradrennens der Welt spekuliert. Die Zeitung Le Figaro berichtet, im Sportministerium werde auch darüber nachgedacht, die Tour zwar abzuhalten, aber keine Zuschauer zuzulassen.

Werder Bremens Geschäftsführer Frank Baumann erwartet wegen der Corona-Krise einen deutlich eingeschränkten Transfermarkt in diesem Sommer. "Man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass die Umsätze auf dem Transfermarkt signifikant einbrechen werden", sagte Baumann in einem Interview mit dem vereinseigenen Werder-TV. "Die Umsätze in allen Ligen werden sich reduzieren." Derzeit wisse kein Club, mit welchen Mitteln er für die neue Saison planen könne, sagte Baumann.

Der französische Fußballclub Paris Saint-Germain will mit einer Trikot-Aktion Geld zur Unterstützung von Krankenhauspersonal in der Hauptstadt sammeln. Zusammen mit seinem Ausrüster stellte PSG das Trikot mit dem Schriftzug "Tous unis" ("Alle vereint") vor. 1.500 Stück wird es nur geben, zu einem Preis von jeweils 175 Euro. Ähnliche Aktionen sollen folgen.



Nach der Verlegung der Olympischen Spiele auf das Jahr 2021 nimmt in Tokio eine Arbeitsgruppe mit dem Namen "Here we go" ("Los geht's") ihre Arbeit auf. Deren erstes Ziel ist es, einen geeigneten Termin für die Sommerspiele zu finden. Im Gespräch sind das Frühjahr oder der Sommer 2021. Aber auch die weiteren offenen Fragen wie etwa die Folgen für das Olympische Dorf müssen in den nächsten Wochen besprochen werden.