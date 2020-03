An diesem Dienstag sorgten gleich zwei Meldungen für Verwirrung und Verunsicherung: Während einer Pressekonferenz warnte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) davor, dass Menschen, die sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben könnten, besser auf das beliebte Schmerzmittel Ibuprofen verzichten sollten. Erst wenn sie es mit ihrem Arzt abgeklärt hätten, wäre eine Einnahme in Ordnung. Und einige Stunden zuvor hatte Lothar Wieler, der Präsident des Robert Koch-Instituts angekündigt, man gehe davon aus, dass es zwei Jahre lang dauern könnte, bis die Corona-Pandemie einmal um die Welt gegangen sei. Beide Nachrichten haben nichts direkt miteinander gemein, außer dass sie im ersten Moment alarmierend klingen: Ibuprofen, das viele zu Hause haben, ist eine Gefahr für die Gesundheit? Und dieser Ausnahmezustand könnte nun zwei Jahre dauern?

So verkürzt dargestellt ist die Sorge gut verständlich. Fangen wir mit Ibuprofen an.

Tatsächlich riet der WHO-Sprecher Christian Lindmeier dazu, bei Verdacht auf eine Sars-CoV-2-Infektion Paracetamol statt Ibuprofen zu nehmen. Allerdings als reine Vorsichtsmaßnahme. Zuvor hatten viele Menschen Falschnachrichten zu Ibuprofen und dem neuen Coronavirus unter anderem als Sprachnachricht über WhatsApp erhalten. Am Wochenende hatte zudem Frankreichs Gesundheitsminister Olivier Véran auf Twitter gewarnt, entzündungshemmenden Medikamente wie Ibuprofen könnten die Symptome der Lungenkrankheit Covid-19 verschlimmern. Stattdessen riet Véran dazu, lieber Paracetamol zu nehmen. So pauschal ist dies allerdings nicht richtig.

Es fehlen schlichtweg stichhaltige Beweise. Véran und andere können sich derzeit lediglich auf einen eher spekulativen Beitrag der Fachzeitschrift The Lancet Respiratory Medicine stützen. Darin weisen drei Experten auf eine mögliche negative Wirkung hin (Fang et al., 2020). So könnten schmerzlindernde und entzündungshemmende Medikamente – wie unter anderem Ibuprofen – bei Diabetikern und Menschen mit Bluthochdruck ein besonderes Risiko auslösen, sich mit Sars-CoV-2 anzustecken. Konkret würde die Einnahme dazu führen, dass sich bestimmte Rezeptoren an Körperzellen vermehren, die es dem neuen Coronavirus erleichtern, in die Zelle einzudringen und sie zu übernehmen. Eine schnellere Infektion und ein eventuell schwerer Verlauf der Covid-19-Erkrankung könnten dann folgen. Belegt ist dies allerdings nur anhand dreier Beobachtungsstudien, es fehlt sogar eine simple experimentelle Überprüfung dieser Annahme aus dem Labor. Deshalb ist die Lancet-Arbeit so schwach in ihrer Aussagekraft.

Aussagen, die nun Paracetamol verknappen

Und tatsächlich ist die Sachlage noch leicht komplexer. In der Debatte um Ibuprofen geht es nämlich vorrangig um die Frage, ob das Mittel Menschen mit Fieber helfen kann. Ärztinnen und Ärzte wissen bereits, dass Personen mit Herz- oder Nierenerkrankungen und Ältere Ibuprofen nicht immer gut vertragen. Um Fieber zu senken, weichen sie schon jetzt auf Paracetamol aus. Zudem geben Mediziner Ibuprofen und ähnlich wirkende Arzneien ohnehin erst bei höchstem Fieber ab etwa 39.5 Grad Celsius und wenn der Kreislauf eines Patienten schwächer wird und droht zusammenzubrechen. Darüber tauschen sich Ärztinnen und Ärzte unter anderem auf dem Portal Amboss aus, dass für viele Mediziner ein Nachschlagewerk in Studium und Klinikalltag ist. Eine erhöhte Temperatur ist zwar auch eines der häufigeren Symptome bei einer Infektion mit dem neuen Coronavirus. Oftmals verläuft die Krankheit aber mild, sodass es vermutlich gar nicht nötig ist, den Covid-19 Erkrankten überhaupt Ibuprofen zu geben.

Noch lässt sich längst nicht alles über Sars-CoV-2 und seine Eigenschaften sagen. Deshalb ist die WHO-Einschätzung zur Vorsicht bei Ibuprofen auch verständlich. Das bedeutet aber nicht, dass Menschen, die das Mittel aus den unterschiedlichsten Gründen verschrieben bekommen haben, es nun ohne Absprache mit einem Arzt absetzen sollten. Das könnte ihnen im Zweifel mehr schaden als nutzen.

Leider hatten die verwirrenden Ibuprofen-Meldungen der vergangenen Tage auch schon unangenehme Nebeneffekte. Paracetamol ist nachgefragter als sonst in vielen Apotheken. Dabei benötigen viele dieses Medikament gar nicht. In Frankreich beispielsweise dürfen Menschen mittlerweile nicht mehr als eine Packung kaufen. Viele hatten wohl die Aussage des Gesundheitsministers so verstanden, sich nun mit Paracetamol einzudecken.