Testen, testen, testen, das fordert die Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit Beginn der Pandemie. Solange weder Impfstoff noch ein nachweislich wirksames Medikament gefunden sind, können nur die Tests möglicher Infizierter die Verbreitung des Virus Sars-CoV-2 eindämmen. Wenn die Behörden wissen, wer infiziert ist, können sie andere mögliche Infizierte ausfindig machen, diese isolieren und damit die Infektionsketten durchbrechen.

Bosch hat nun verkündet, einen neuen Schnelltest entwickelt zu haben. Das klingt erst einmal wie eine Sensation, tatsächlich arbeiten aber mehrere Hersteller an sogenannten Kartuschentests. Bosch will Anfang April den Test für Kliniken zur Verfügung stellen und wäre damit der erste Anbieter.

So testet Deutschland bisher

Zurzeit setzen Labore weltweit noch überwiegend auf die PCR-Methode. Mit ihnen kann der Erreger in Nasen- oder Rachenabstrichen in wenigen Stunden festgestellt werden. Je nach Transportzeit und Auslastung des Labors dauert es aber manchmal mehrere Tage, bis die getestete Person ein Ergebnis erfährt. Allein in Deutschland wurden seit Anfang März über 400.000 PCR-Tests auf das Coronavirus durchgeführt, aktuell etwa 160.000 pro Woche (lesen Sie hier, wie Deutschland aktuell testet). Außerdem sollen die Testkapazitäten laut Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), kontinuierlich ausgebaut werden.

Vielleicht schon ab Mai könnten schnellere und kostengünstigere Antigentests alle anderen ersetzen, wie Charité-Virologe Christian Drosten im Interview mit ZEIT ONLINE sagte. Antikörpertests existieren bereits, sind aber weniger zuverlässig und weder für die systematische Nachverfolgung von Kontaktpersonen noch für die regelmäßige Überprüfung gefährdeter Berufsgruppen sinnvoll (siehe Infobox).

Deshalb liegen die Hoffnungen bis zu den Antigentests auf sogenannten Kartuschentests, um die Labore zu entlasten. Ähnlich dem PCR-Test könnten sie Abstrichproben auf das Erbmaterial von Sars-CoV-2 untersuchen. Der Vorteil: Sie sind schneller als der PCR-Test, die Nachweiszeit liegt bei unter drei Stunden. Das kompakte Format ermöglicht es außerdem, den Test direkt vor Ort durchzuführen. Der aufwendige Versand der Proben zu einem Labor entfällt.

Coronavirus-Tests Die Corona-Tests Es gibt verschiedene Arten zu testen, ob jemand Corona hat. Der übliche Test derzeit ist ein PCR-Test, das steht für Polymerase Chain Reaction. Er basiert darauf, dass jedes Virus Erbgut in Form von RNA bzw. DNA hat, wie der Mensch. Daran kann man es identifizieren und feststellen, ob es Corona ist. Zuerst nehmen Ärzte eine Sekretprobe aus Nase und Rachen, denn darin sind Viren enthalten, wenn jemand infiziert ist. Als Nächstes müssen Labormitarbeiter das Erbgut der Erreger vervielfältigen. Das geschieht mithilfe eines Enzyms, der Polymerase. Dann vergleichen sie das Erbgut mit bekannten Erbgutschnipseln – in diesem Fall mit der DNA von Sars-CoV-2, die bekannt ist. Das Verfahren kommt unter anderem auch bei Vaterschaftstests zum Einsatz oder um Erbkrankheiten zu erkennen. Dieser erste PCR-Test auf Corona wurde von einem Team um den Virologen Christian Drosten an der Charité in Berlin entwickelt. Er wird weltweit durchgeführt, in Deutschland können Arztpraxen und Kliniken den Abstrich machen und Proben in Labore schicken. Antikörpertest Dringt ein Virus in den Körper eines Menschen ein, reagiert das Immunsystem und bildet Antikörper, die die Abwehr in Gang setzen. Mehrere Hersteller bieten inzwischen Tests auf solche Antikörper gegen Corona an, die auch für den Gebrauch zu Hause geeignet sind. Hierfür wird eine Blutprobe aus der Fingerspitze untersucht. Bei Sars-CoV-2 bilden sich erste Arten von Antikörpern erst einige Tage nachdem sich jemand angesteckt, andere erst nach 14 Tagen. Für den Moment bringt der Test deshalb keine Sicherheit. Gerade zu Beginn der Infektion können Betroffene viele andere anstecken. Und es kann sein, dass der Test fälschlicherweise anschlägt, weil jemand früher schon mal mit einem anderen Virus aus der Coronafamilie infiziert war, das nicht Sars-CoV-2 ist. Antigentest Auch auf Antigene kann man testen – diese Art von Tests wird für Corona noch entwickelt und könnte im Frühjahr verfügbar werden. Sie weisen direkt Virusproteine von Sars-CoV-2 nach und sind auch in kleineren Testzentren und Praxen einsetzbar. Sie funktionieren ähnlich wie ein Schwangerschaftstest – nur mit Schleim aus Rachen und Nase statt Urin – und schlagen nach Minuten an. Da sie günstig und leicht herzustellen sind, könnten sie in Kliniken und Arztpraxen auch für das Personal benutzt werden. Ein negativer Befund ist aber immer nur eine Momentaufnahme.

Kartuschentests sind nicht neu. Schon jetzt können sie verschiedene Grippeviren und andere Krankheitserreger nachweisen, sogar bis zu 21 gleichzeitig.

Seit Ausbruch des Coronavirus arbeiteten jedoch mehrere Hersteller daran, die Analysesysteme so zu erweitern, dass sie auch das Sars-CoV-2-Virus erfassen. Schon vor zwei Wochen hatte etwa das nordrhein-westfälische Biotechnologie-Unternehmen Qiagen verkündet, man arbeite mit Hochdruck an dem verbesserten Verfahren und wolle, auch mit Hilfe eines Fonds von mehr als einer halben Million Euro vom Entwicklungsbüro des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums, schon bald ein Ergebnis präsentieren können.



Das kann der neue Test

Konkreter wurde nun der baden-württembergische Technologiekonzern Bosch. Anfang April, also ab kommender Woche, will das Unternehmen einen eigenen Kartuschentest auf den Markt bringen, der neben anderen Erregern auch auf das Sars-CoV-2-Virus testen kann.

Sechs Wochen habe das Tochterunternehmen Bosch Healthcare Solutions zusammen mit dem nordirischen Gesundheitstechnologie-Entwickler Randox an dem Schnelltest gearbeitet. Und veröffentlichte erste Bilder, wie das System aussehen soll: wie ein überdimensionales iPhone mit einer Vorrichtung, in die die probenbeladenen Kartuschen wie Kassetten eingeschoben werden.

Der Covid-19-Schnelltest von Bosch läuft über das bereits existierende Analysegerät Vivalytic. © Bosch

Spätestens zweieinhalb Stunden nach Abstrich-Entnahme soll so eine Diagnose auf eine Infektion mit Sars-CoV-2 gestellt werden können, angezeigt auf einem kleinen Bildschirm. Dieselbe Probe werde zudem auf neun weitere Atemwegserreger, die für ähnliche Symptome wie die von Covid-19 verantwortlich sein könnten, so wie etwa Influenzaviren, untersucht.

Dennoch ist die Bezeichnung Schnelltest, die auch für Kartuschentests häufig verwendet wird, zumindest nach alltäglichem Sprachgebrauch irreführend. Für die persönliche Anwendung zu Hause ist der Test nicht geeignet. Denn auch hier sollte im besten Fall medizinisch geschultes Personal die Probe durchführen. Außerdem sind sie für Privatpersonen kaum erschwinglich: Die Analysegeräte allein kosten mehr als 10.000 Euro, pro Testdurchgang fällt dann noch mal ein hoher zweistelliger Betrag an.



Kliniken und sonstige medizinische Einrichtungen, die es sich leisten können, könnten trotzdem sehr von diesen Testkits profitieren. Wenn Menschen im Alltag eine längere Zeit auf ein Testergebnis warten müssen, können sie in der Zwischenzeit durch Selbstisolation die mögliche Weitergabe des Coronavirus verhindern.

Anders sieht es bei Ärztinnen und Krankenpflegern aus. Durch den regelmäßigen Kontakt mit Erkrankten sind sie besonders gefährdet, sich mit dem neuartigen Coronavirus zu infizieren und es an gefährdete Personengruppen weiterzugeben. Wie fatal dieses Risiko ist, zeigt sich in den besonders betroffenen Gebieten in Norditalien, wo manche Krankenhäuser selbst zu Infektionsherden geworden sind.



Kartuschentests, die auch das Sars-CoV-2-Virus erkennen, wären deshalb gerade für Gesundheitspersonal eine effektive Art, sich regelmäßig auf den Erreger testen zu können. Doch auch die Nachverfolgung von Kontaktpersonen könnte, wenn sinnvoll eingesetzt, mit den verbesserten Verfahren deutlich effizienter werden.