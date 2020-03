Wie geht es weiter mit der Kurve? Wird #flattenthecurve funktionieren – wird es gelingen, die Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 in Deutschland und der Welt zu verlangsamen, jetzt, da Menschen zu Hause bleiben, Regierungen Ausgangssperren verhängen und soziale Kontakte auf ein Minimum reduzieren? Vorhersehen lässt sich das schwer, auch deshalb nicht, weil es eine sehr hohe Zahl unerkannter Infektionsfälle gibt. Wie hoch sie ist, weiß niemand genau.



Gleichzeitig ist gerade diese Dunkelziffer entscheidend dafür, wie die Pandemie in den kommenden Tagen und Wochen verlaufen wird. Das schließen Forscher um Ruiyun Li vom Imperial College in London auch aus einer Analyse der Ausbruchssituation in China, die sie im Wissenschaftsjournal Science (Li et al., 2020) veröffentlicht haben.



Mithilfe von Zahlen aus 375 Städten in China modellierte die internationale Forschergruppe im Nachhinein, wie sich das Virus im Zeitraum zwischen dem 10. und dem 23. Januar 2020, also noch ganz zu Beginn des Ausbruchs, verbreitete. Dem Modell zufolge könnten mehr als 80 Prozent aller Infektionsfälle unerkannt geblieben sein.



Es sind die unbemerkt Infizierten, die andere gefährden

Obwohl eine unerkannt erkrankte Person den Daten zufolge im Durchschnitt nur halb so ansteckend war wie ein Mensch, dessen Infektion dokumentiert wurde, könnten die nicht statistisch erfassten Infizierten für 86 Prozent aller Erkrankungen in ganz China verantwortlich gewesen sein. Viele derjenigen, die sich mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert haben, bekommen milde oder gar keine Symptome. Sie merken also selbst nichts von dem Infekt und fallen auch anderen nicht als krank auf. Diese Menschen neigen dann auch dazu, weiter am sozialen Leben teilzunehmen. So können gerade diese unbemerkt Infizierten sehr viel mehr gesunde Menschen dem Virus aussetzen als Personen, die erkennbar krank sind und deshalb eher als solche identifiziert werden oder ohnehin in einem Krankenhaus behandelt werden.

Und die Experten und Expertinnen errechneten mit derselben Methode, was die Einschränkungen sozialer Kontakte in China bewirkt hatten. Sie untersuchten, wie sich das Virus verbreitete, nachdem die chinesische Regierung eindämmende Maßnahmen ergriffen hatte. Dazu zählt vor allem, dass die Behörden Reisen von und nach Wuhan einschränkten oder gänzlich verboten, häusliche Quarantäne anordneten oder zumindest nahelegten und die Kapazitäten für schnelle Testverfahren ausweiteten.