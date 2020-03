Das neue Coronavirus (Sars-CoV-2) betrifft alle Menschen in Deutschland. Auch Sie, Ihre Nachbarn, Ihre Eltern, Ihre Kollegen, Ihre Mitarbeiter. Das Virus ist gefährlich und es breitet sich sehr schnell aus. Ohne Gegenmaßnahmen können binnen Wochen aus ein paar hundert Infektionen hunderttausende Fälle werden. Die Plätze in Krankenhäuser können auch in Deutschland knapp werden. Vor allem für Menschen, die alt oder bereits krank sind, wäre diese Entwicklung lebensbedrohlich. Jetzt können wir den Verlauf der Epidemie noch entscheidend beeinflussen.

Sie fühlen sich krank?

Bleiben Sie zu Hause. Halskratzen, Frösteln, Husten: Kurieren Sie sich aus, auch wenn Sie nur kränkeln. Wenn Sie keinen unmittelbaren Kontakt mit einem Menschen hatten, der positiv getestet wurde, brauchen Sie keinen Corona-Test.

Sie sind gesund?

Bleiben Sie zu Hause. Sagen Sie private Reisen ab. Arbeiten Sie im Homeoffice. Verzichten Sie auf Kneipe und Kino. Misten Sie aus, lesen Sie »Krieg und Frieden«. Schneiden Sie die Bonsais.

Sie müssen zur Arbeit?

Nehmen Sie das Fahrrad oder das Auto. In Bus und Bahn kann man sich leichter anstecken.

Sie sind unterwegs?

Waschen Sie sich regelmäßig die Hände. Fassen Sie sich nicht ins Gesicht. Niesen und Husten Sie in die Armbeuge. Geben Sie niemandem die Hand. Eine Verbeugung ist auch höflich.

Sie sind Arbeitgeber?

Ermöglichen Sie Homeoffice. Bitten Sie erkältete Mitarbeiter, zu Hause zu bleiben, sagen Sie persönliche Meetings möglichst ab.

Sie haben ältere Nachbarn?

Bieten Sie Hilfe an. Ältere Menschen sollten gerade möglichst wenig draußen sein. Wenn Sie den Einkauf erledigen, gießt beim nächsten Urlaub sicher jemand Ihre Blumen. Diese Tipps können Sie ausdrucken und an Kollegen, Freunde und Nachbarn verteilen.

