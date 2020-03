Mundschutz - Soll ich beim Einkauf eine Maske tragen? Viele Menschen tragen in der Corona-Pandemie nun Mundschutz. Welche Masken wirklich schützen und warum es besser sein kann, eine zu basteln statt sie zu kaufen.

#Maskeauf – mit diesem Hashtag werben Promis unter anderem auf YouTube dafür, sich jetzt einen Mundschutz über Nase und Mund zu ziehen, wenn man die Wohnung verlässt. Aber selbst gebastelt, denn die Masken, die man kaufen kann, werden für Ärztinnen, Pfleger und Menschen gebraucht, die in Kliniken, Praxen und privat erkrankte Menschen versorgen. Hieß es nicht noch bis vor Kurzem, dass Privatpersonen im Alltag gar keine Maske brauchen? Was hat sich seitdem verändert, und welche Masken schützen wirklich vor einer Infektion mit dem neuen Coronavirus? In der zweiten Videosprechstunde von ZEIT ONLINE beantwortet Sven Stockrahm, stellvertretender Leiter der Ressorts Wissen und Digital, Ihre Fragen dazu.



Unten auf dieser Seite finden Sie auch ein Video-Tutorial, wie Sie sich Ihren eigenen Mundschutz nähen können



ZEIT ONLINE geht in der Videoserie "Sprechstunde" Ihren Anregungen rund um die Corona-Pandemie nach zu seinen Folgen für die körperliche und psychische Gesundheit. Das Wissenschaftsressort gibt Antworten basierend auf wissenschaftlichen Belegen und trennt Fake-News von Fakten – als Experte unterstützt uns unter anderem der Berliner Psychiater Bastian Willenborg.



