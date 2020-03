Das neue Coronavirus bedroht nicht nur die körperliche Gesundheit, es schlägt auch aufs Gemüt. Das erleben gerade viele, die im Homeoffice allein vor sich hinarbeiten oder in freiwilliger Quarantäne mit dem Familienkoller kämpfen. Wie aber geht es Menschen, die ohnehin schon psychisch angeschlagen sind? Und wie können sie gerade jetzt ihre Psychotherapie fortsetzen – die ja zum großen Teil auf persönlichem Kontakt beruht?

"Wir haben einen Versorgungsauftrag, da können wir nicht einfach alles abbrechen", sagt der Psychologe Winfried Rief. Er leitet die Psychotherapieambulanz an der Uniklinik Marburg. "Wir versuchen jetzt Patienten, die keine Therapiepause machen können, per Videosprechstunde weiter zu betreuen." Das geht allerdings nicht einfach per Skype, weil die Daten besser geschützt werden müssen als in einem normalen Videogespräch. Dazu braucht es eine spezielle Software; die Patienten bekommen einen entsprechenden Link zugeschickt. Das hat in Marburg nicht gleich funktioniert. "Erst einmal ist hier die Technik zusammengekracht", berichtet Rief. "Aber jetzt läuft alles, am Montag können wir mit Videotherapien anfangen."

Inzwischen sind Videosprechstunden unbegrenzt erlaubt. Das haben die gesetzlichen Krankenkassen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung wegen der Ausbreitung des Coronavirus beschlossen. Jetzt dürfen Psychotherapeuten und -therapeutinnen unbegrenzt viele Patienten online behandeln, normalerweise dürfen sie nur ein Fünftel ihrer Patienten ausschließlich per Video betreuen. Die neue Regelung soll erst einmal bis Ende Juni gelten.



Viele telemedizinische Anbieter stellen in Zeiten der Corona-Krise ihre Programme sogar kostenlos zur Verfügung. "Es ist schön, diese Solidarität zu sehen, und dass die Technik uns solche Notmaßnahmen ermöglicht", sagt Dietrich Munz, der Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer. "Einige Patienten mit Krankheitsängsten oder Depressionen sind in der aktuellen Situation extrem belastet. Denen können wir jetzt da helfen, wo sie gerade sind."

Damit die Therapie übers Internet funktioniere, gebe es aber ein paar Dinge zu beachten, sagt Munz. So sei es wichtig, dass Patienten ihre Gefühle vermehrt in Worte fassen – die Therapeutin bekommt schließlich per Video nicht gut mit, wie sich Stimme, Gesichtsausdruck oder Körperhaltung verändern. Es müsse klar abgesprochen werden, dass man den Laptop nicht einfach zuklappen kann, wenn es zu viel wird. Auch einen Ort zu finden, an dem man in Ruhe mit dem Therapeuten sprechen kann, ist zu Hause oft schwierig, wenn man nicht allein wohnt. Und gerade jetzt, da viele Familien über längere Zeit zusammenhocken, verschärfen sich Konflikte. Die sollten natürlich in der Psychotherapie angesprochen werden, ohne dass der Rest der Familie mithört.

Komplizierter ist die Situation für Menschen mit psychischen Problemen, die noch keinen Psychotherapieplatz haben – die also für die nächste Zeit ein psychotherapeutisches Erstgespräch vereinbart hatten oder gar noch Monate auf einen Platz warten müssen und nun durch Corona zusätzlich belastet sind. Eigentlich sollten Patienten für ein Erstgespräch in die Praxis kommen, sagt Dietrich Munz, so ganz ohne persönlichen Eindruck sei es schwierig, eine Bindung aufzubauen. "Während der Corona-Epidemie sollte es aber in begründeten Einzelfällen möglich sein, Erstgespräche per Video zu führen und abzurechnen", ergänzt der Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer. Dafür sei gerade eine Notlösung in der Diskussion.