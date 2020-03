Geschichte wiederholt sich nicht. Aber sie spiegelt sich in dem, was gegenwärtig passiert. Gab es eine Pandemie wie aktuelle schon einmal? Oder ist alles neu? Ein Blick zurück lohnt, weil man aus der Geschichte lernen kann.

Mark Honigsbaum ist einer, der zurückgeblickt hat. In seinem Buch The Pandemic Century folgt er den großen Pandemien des 20. und frühen 21. Jahrhunderts. "Keine zwei Pandemien sind genau gleich", sagt Honigsbaum am Telefon, "aber es gibt viele Parallelen zwischen Covid-19 und der Spanischen Grippe 1918." Das stimmt nicht gerade hoffnungsfroh. Die Spanische Grippe war eine der größten Katastrophen des vergangenen Jahrhunderts. Ungefähr ein Drittel der Weltbevölkerung infizierte sich zum Ende des Ersten Weltkriegs mit dem Influenzavirus, das die Grippe verursachte. Viele, die sich ansteckten, bekamen heftige Lungenentzündungen, liefen blau an, ihnen kam das Blut aus Nase, sie starben nach Luft schnappend – in Mumbai, in New York, in Stuttgart, auf der ganzen Welt. Groben Schätzungen nach verloren 50 Millionen Menschen wegen der Spanischen Grippe ihr Leben, also zwischen 2,5 und 5 Prozent der damaligen Weltbevölkerung.

Anders als bei der Lungenkrankheit Covid-19, die ihren Ausgang im chinesischen Wuhan nahm, im Umkreis eines Marktes, auf dem auch als Überträger infrage kommende Wildtiere gehandelt wurden, wissen wir von der Spanischen Grippe nicht genau, wie sie in die Welt kam. Historiker, Virologinnen und Biologen haben Hinweise darauf gefunden, dass Vorläufer des damals so tödlichen Influenzavirus schon Jahre vor den schlimmen Krankheitswellen des Jahres 1918 kursierten. Eine Spur führt zurück in eine britische Militärbasis im nordfranzösischen Étaples. "Die Basis war vollgestopft mit Menschen", schreiben Mikrobiologen (Isirv: Wever & Van Bergen, 2014). "In der Nähe lagen Salzwassermarschen mit vielen Zugvögeln, es gab reichlich Farmen mit Schweinen, Enten und Gänsen, die als Nahrung für die Soldaten reserviert waren. Diese Bedingungen könnten zu einem Ausbruch von Atemwegserkrankungen beigetragen haben."

Viren aus dem Tierreich

Und tatsächlich zeigen genetische Analysen der wenigen Gewebeproben, die man von Betroffenen der Spanischen Grippe hat, dass im Erbgut des Influenzavirus Genschnipsel steckten, die ihren Ursprung wohl in Vögeln hatten (Proceedings of the American Philosophical Society: Taubenberger, 2006). Ein zu enger Kontakt zwischen Mensch und Tier steht eben oft am Anfang von Epidemien. Viele Seuchen, die Menschen gefährlich werden, sind solche Zoonosen, rund 60 Prozent schätzt man (DFID: Grace et al., 2012). Es sind Erkrankungen, deren Erreger – oft Viren – von einem Tier auf den Menschen überspringen. So war es bei der Spanischen Grippe, beim bushmeat, das Ebola-Ausbrüche getriggert hat, oder bei Covid-19. Welches Tier das Virus diesmal übertragen hat, wissen wir noch nicht, wahrscheinlich aber hat das Überträgertier selbst das Virus von einer Fledermaus bekommen. Das zeigen genetische Analysen (Nature Medicine: Andersen et al., 2020).

Die Welt von heute ist viel vernetzter als die von 1918. Von Wuhan allein gingen vor dem Ausbruch jede Woche Hunderte Flüge in die ganze Welt. China hat mit seiner Neuen-Seidenstraßen-Initiative mit Orten in aller Welt enge Beziehungen aufgebaut. Aber auch 1918 war die Welt – vor allem wegen des Krieges – eng zusammengerückt. In Nordfrankreich, in den Lagern der Briten, trafen Soldaten aus dem indischen Punjab, aus Sierra Leone und Nigeria auf Franzosen und Briten und auf chinesische Tagelöhner und vietnamesische Arbeiter. Viele von ihnen trugen das Virus nach Hause und verbreiteten es so über den Globus. Ziemlich ähnlich also wie sich Sars-CoV-2 in den vergangenen Wochen entlang der Handels- und Tourismusströme in die Welt verbreitete.

Der Krieg machte es der Spanischen Grippe leicht

Das Influenzavirus, das die Spanische Grippe auslöste, muss in den Jahren und Monaten vor März 1918 von einem recht harmlosen Grippevirus zu einem tödlichen Virus geworden sein. In den Schützengräben waren sich die Soldaten so nah und starben so schnell, dass sich das Influenzavirus sich anpassen musste, sagt der Biologe Paul Ewald (Public Health Reports: Byerly, 2010). Für Viren ist es aus evolutionärer Sicht ein Vorteil, wenn sie ihren Wirt – also die Lebewesen, die sie befallen – nicht töten. Denn so können Mensch oder Tier das Virus weitergeben und es kann sich vermehren und weiterentwickeln. 1918 aber, weil die Soldaten so schnell aus anderen Gründen starben – an Schusswunden, Typhus, heftigen Durchfällen, Füßen, die in den nassen Stiefeln aufquollen und sich entzündeten –, setzte sich ein Virus durch, das es schaffte, sich möglichst schnell zu vermehren. Je radikaler es sich aber vermehrte, desto tödlicher wurde es. Und in dieser fatalen Variante breitete es sich am Ende des Krieges aus.

Der Pandemienhistoriker Honigsbaum zitiert eine Passage aus dem Theaterstück The Doctor’s Dilemma von Bernard Shaw. Dort heißt es: "Der charakteristische Erreger einer Krankheit ist möglicherweise ein Symptom statt einer Ursache" (The Lancet: Honigsbaum, 2019). Die spanische Grippe mag das Symptom eines Weltkrieges gewesen sein. Nicht zuletzt, weil sie zunächst viele junge Soldaten traf, die unter schlechten Bedingungen in zugigen Militärlagern gedrillt wurden. Und weil die zensierte Presse in Kriegszeiten kaum über die Ausbrüche berichtete. Von den ersten Infizierten wusste die Weltöffentlichkeit also lange nichts.