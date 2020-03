Wir befinden uns in einem Realexperiment. Was ist das? Ein Experiment beginnt mit einem einschneidenden Ereignis, dessen Folgen in Echtzeit beobachtet werden. Oft handelt es sich um einen gezielten Eingriff unter kontrollierten Bedingungen in einem abgeschlossenen Raum namens Labor. Das Realexperiment hingegen findet mitten in der Gesellschaft statt. Und es beginnt mit einem Ereignis, das keiner gewollt hat, aus dem wir trotzdem enorm viel lernen können. Das vielleicht berühmteste Realexperiment begann mit Tschernobyl und dauert immer noch an, solange jedenfalls die strahlenphysikalischen, ökologischen, epidemiologischen Folgen des Reaktorunfalls untersucht und beobachtet werden. Insbesondere die Soziologen Wolfgang Krohn und Matthias Groß haben dieses und andere Beispiele beschrieben.

Alfred Nordmann ist Professor an der TU Darmstadt für Wissenschafts- und Technikphilosophie. Er ist zudem derzeit Gastprofessor an den Technischen Universitäten in Sankt Petersburg (SPbPU) und im südchinesischen Guangzhou (SCUT). © TU Darmstadt

Mit was für einem Realexperiment haben wir es dank des neuen Coronavirus zu tun? Einerseits dem, das gerade in China, Italien, Deutschland, Russland, den USA und vielen weiteren Staaten stattfindet – überall beobachten wir nicht nur die Verbreitung des Virus, sondern auch die Versuche, es einzudämmen. Dabei lernen jetzt alle erst einmal von China, nachdem seine drakonischen Maßnahmen zunächst mit einem gewissen Schaudern dargestellt und nur in einem Überwachungsstaat für möglich erachtet wurden, aber auch einen gewissen Respekt abverlangten. Dass sich die offenen westlichen Gesellschaften nun doch an diesem Vorbild orientieren, verdankt sich einem ganz anderen Realexperiment, aus dem Virologie und Epidemiologie schon seit hundert Jahren lernen, das trotz seiner großen Überzeugungskraft hoffnungslos veraltet ist.

Erklärtes Ziel der gegenwärtigen Bemühungen ist die Verlangsamung der Ansteckungen und die sogenannte Verflachung der Ausbreitungskurve. Ein unkontrolliert explosionsartiger Anstieg der Infektionen würde das Gesundheitssystem überfordern. Um die Krankheitsfälle bewältigen zu können – ein technisches oder Management-Problem –, soll dem Virus mehr Zeit gegeben werden, solange es nur nicht zu viele Menschen auf einmal infiziert. Das Ideal wäre nicht die Ausrottung des Virus, was ohne einen Impfstoff nach Vorbild etwa der Pocken ohnehin nicht möglich ist. Vielmehr wäre ideal, wenn jede und jeder Infizierte maximal einen weiteren Menschen ansteckte statt bisher durchschnittlich drei. Dann bliebe die Zahl der Infizierten gleichbleibend auf einem halbwegs erträglichen Niveau. Einen derart prekären Zustand über Monate, womöglich Jahre hinweg aufrechtzuerhalten, ist aber eine durchaus diffizile Aufgabe, die jeder Gesellschaft ein Höchstmaß technischer Kunstfertigkeit abverlangt.

Dürfen wir unser Leben vom Virus lähmen lassen?

Können wir, dürfen wir dem Virus wirklich so viel Zeit der gewollten Untätigkeit schenken, in der Kreativität und Intelligenz brachliegen, während wir auf einen Impfstoff warten? Bietet ein hundert Jahre altes Realexperiment das beste Instrumentarium zur Verlangsamung der Ansteckungen oder ist es ein viel zu grobes Werkzeug, um der komplexen technischen Herausforderung präzise und nachhaltig zu begegnen? Haben wir in der Zwischenzeit gar nichts hinzugelernt, was uns in dieser Situation helfen könnte, ohne gleich das ganze öffentliche Leben lahmzulegen, also buchstäblich die gesellschaftlichen Kräfte zu lähmen, die es eigentlich zu mobilisieren gälte?

Während der Pandemie der Spanischen Grippe, die im Jahr 1918 begann, haben amerikanische Städte sehr unterschiedliche Strategien gewählt. Philadelphia nahm die Ausbreitungsgefahr zunächst nicht ernst, erlaubte noch eine große Parade, während St. Louis rasch darauf setzte, Menschen zu isolieren und so die Fallzahlen erfolgreich zu reduzieren. Angesichts dieses klassischen Realexperiments vor die Alternative Philadelphia-oder-St.-Louis gestellt, wählen wir natürlich St. Louis und ziehen das Quarantäne-Programm rigoros durch. Die Gesellschaft wird in eine ängstliche Schockstarre versetzt, in der die Möglichkeit der Ansteckung dadurch verhindert wird, dass Begegnungen gar nicht mehr stattfinden.

Hierzu werden auch kleinste Gruppen unter Generalverdacht gestellt, obwohl die Bildung von Teams, die sich zum Beispiel bei Arbeitsschichten in immer gleicher Zusammensetzung abwecheln, in der Arbeitswelt eine Präventionsstrategie sein kann und gegen Zufallsbegegnungen wohl stärker abschirmen als mancher Familienverbund. Hierzu werden wir immer nur mit der unweigerlich immer weiter steigenden Zahl von Infektionsfällen und Toten konfrontiert und erfahren wenig bis nichts über die Anzahl der inzwischen schon Genesenen, über konkrete Ausbreitungsdynamiken und Verschiebungen in der Herkunft von Neuinfektionen. Und ängstliche Schockstarre wird auch dadurch erzeugt, dass Bürgerinnen und Bürgern außer dem Abkapseln nur noch das Händewaschen und Desinfizieren zugetraut wird – was allemal gewiss empfehlenswert ist, aber die Übertragung gerade dieses Virus offenbar nicht sonderlich beeinflussen wird.

Krankheiten - So schützen Sie sich vor einer Infektion

Was hat sich in den vergangenen 100 Jahren getan? Lautet die Alternative immer noch Philadelphia-oder-St.-Louis oder passt dieses Modell gar nicht mehr auf die heutige Situation? In dreierlei Hinsicht haben sich wissenschaftliches Wissen, praktisches Differenzierungsvermögen und soziale Techniken herausgebildet, die als Ressource genutzt werden können und müssen. Zunächst wissen wir sehr viel mehr über Viren, deren Verbreitung und die verschiedenen Weisen, sich davor zu schützen. Sodann ist dies ein über viele technische Medien geteiltes Wissen in einer kreativen, kommunikativen Wissensgesellschaft. Und darum hat sich eine Auffassung etabliert, wonach es sträflich wäre, bei der Entwicklung technischer Maßnahmen oder Systeme die Intelligenz der Nutzerinnen und Nutzer zu vernachlässigen: Neue Technologien sind ein Spielfeld für die Erprobung neuer Praktiken, die präzise auf lokale Verhältnisse abgestimmt sein können.

Was, wenn wir Millionen wirksame Masken hätten?

Das, was ein in der Wissensgesellschaft geschulter gesunder Menschenverstand beitragen kann, ist derzeit nicht gefragt, noch nicht. Ein offensichtliches Beispiel bietet der Atemschutz. Die im Handel üblicherweise erhältlichen Masken bieten keinen perfekten Schutz, heißt es. Würden aber die Infizierten und die nicht Infizierten allesamt die wirksamen, auch in Kliniken eingesetzten Atemschutzmasken der Schutzstufe FFP2 oder höher tragen, würden sie einander auch im Kino oder Theater nicht infizieren oder nur in so besonderen Ausnahmefällen, dass das gemeinsam verfolgte Ziel der langsamen Ausbreitung mit Leichtigkeit erreicht würde. Vielleicht ließe sich sogar schon mit dem herkömmlichen OP-Mundschutz mit seinem geringen Effekt eine Eindämmung erreichen – wenn fast die ganze Bevölkerung einen solchen trüge. Dass aber keine, sagen wir, 400 Millionen solcher Masken für die 85 Millionen Einwohner Deutschlands verfügbar sind, um eine zeitweilig allgemeine Mundschutzpflicht einzuführen, gehört zu den Ausgangsbedingungen unseres heutigen Realexperiments. So wenig freiheitsliebende Bürgerinnen und Bürger von einer Maskenpflicht halten mögen, hätten sie sich damit doch sehr viel ersparen können. Der gesamtwirtschaftliche Schaden einer unbefristet verhängten Schockstarre hätte sich vermeiden lassen, um gerade auch die pharmazeutisch-medizinische Versorgungslage und Lebensqualität besser zu gewährleisten.