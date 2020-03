Frauenärzte und Beratungszentren haben wegen der aktuellen Coronavirus-Krise eine Lockerung der Regeln für Schwangerschaftsabbrüche gefordert. "Aus Verantwortung für die Gesundheit und das Leben von Frauen fordern wir von Bundes- und Landesregierungen wie von den Krankenkassen, dass die Videoberatung oder telefonische Beratung ermöglicht wird", hieß es in einem gemeinsamen Schreiben von Ärztinnen und Beratungszentren.

Es könne sein, dass Frauen durch die Krise wieder zu unsicheren Abtreibungsmethoden griffen, "mit der Gefahr von gesundheitlichen Schäden wie Entzündungen, Sterilität, Blutungen, bis hin zum Tod", erklärte die Gießener Ärztin Kristina Hänel. Zudem sehen die Mediziner eine Gefahr darin, dass es zu mehr unerwünschten Schwangerschaften komme. Wegen der Ausgangsbeschränkungen seien Frauen vermehrt häuslicher und sexueller Gewalt ausgesetzt.



In Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Bayern gebe es diese Beratungsmöglichkeiten bereits. "Sollte die Video- beziehungsweise Telefonberatung nicht mehr umzusetzen sein, müssen die Pflichtberatung und die Wartefrist ausgesetzt werden", heißt es in der Forderung. Darüber hinaus fordern die Ärztinnen und Ärzte, den medikamentösen Abbruch mit telemedizinischer Begleitung bis zum Ende der neunten Schwangerschaftswoche zu Hause zuzulassen, entsprechend den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO).



Schwangerschaftsabbrüche dürfen in Deutschland erst nach einer Beratung erfolgen, außerdem müssen Fristen eingehalten werden. Dies wird den Ärztinnen und Ärzten zufolge zunehmend schwerer. Wegen der Coronavirus-Krise gibt es in den Beratungsstellen Einschränkungen mit entsprechend weniger Terminen und längeren Wartezeiten. Auch in den Praxen seien die Angebote eingeschränkt, hieß es. Krankenhäuser würden zudem Abbrüche möglicherweise nicht als nötige Eingriffe ansehen.

Die Forderungen wurden von den Vereinen Doctors for Choice Germany, Pro Choice Deutschland, dem Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft sowie dem Bundesvorstand von pro familia gestellt. Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland laut Statistischem Bundesamt rund 101.000 Abbrüche.



Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte im vergangenen Juli die Verurteilung von Kristina Hänel wegen unerlaubter Werbung für Schwangerschaftsabbrüche aufgehoben. Hintergrund war die seit Ende März geänderte Rechtslage. Das Landgericht Gießen befasste sich erneut mit dem Fall und verurteilte Hänel zu einer geringeren Geldstrafe. Hänel will in dem Streit bis vor das Bundesverfassungsgericht gehen.